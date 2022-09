Warlander angekündigt: Multiplayer mischt mittelalterliche Massenschlachten mit MOBA

Entwickler Toylogic macht es offiziell: Warlander heißt das neue Live-Service-Game, das unter dem Dach von Plaion entsteht. Der Free-to-play-Titel mischt Mittelalter und Fantasy mit MOBA und riesigen Schlachten in Third-Person-Perspektive.

Neuer Multiplayer mischt die Massen auf

Auf einer Karte, die mit ihren Wegen, Türmen und Basen, der eines MOBA ähnelt, tretet ihr entweder gegen ein weiteres Team an oder es schlagen sich insgesamt fünf Teams darum, in die feindliche Festung einzudringen und den darin liegenden Kern zu zerstören. Dabei können bei 20 Spielern pro Team bis zu 100 Kämpfer an einer Schlacht teilnehmen.

Ihr könnt dabei zwischen den Klassen Krieger, Kleriker und Magier wählen, die jeweils einzigartige Fähigkeiten besitzen und eine ganz spezielle Rolle im Sturm auf die Festung einnehmen. Besondere Zauber, die von den Teams auf der Karte gefunden und genutzt werden können, bringen noch etwas mehr Würze ins Spiel.

Third-Person-Perspektive, Action-Kämpfe, MOBA-Maps, RPG-Elemente, Mittelalter und Fantasy-Fähigkeiten - das alles vereint Warlander unter seinem Banner.

Warlander wird zuerst auf dem PC erscheinen - eine offene Beta-Phase startet am 12. September - und später auch auf die neuen Konsolen kommen.

"Von Anfang an war es unser Ziel, ein Spiel zu entwickeln, in das sich die Spieler nach dem ersten Match direkt verlieben. Sei es die strategische Herausforderung, der Nervenkitzel des Kampfes oder die Aufregung bei der Zusammenstellung des perfekten Charakterdecks - wir wollten Warlander für jeden zugänglich machen", sagt Game Director Yoichi Take.

"Ein Spiel, das nicht nur Spaß macht jedes Mal, wenn man spawnt, sondern auch echte Führungsqualitäten und Taktik erfordert, um es zu meistern", fügt er hinzu.