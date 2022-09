Wertungen kommen zurück zu Eurogamer.de… Oder?

Vor über sieben Jahren schrieb ich "Weg mit den Wertungen!". Sieben Jahre, das ist endlos. Da war die PS4 noch recht frisch, Nintendo hantierte mit der Switch Beta herum, auch Wii U genannt, und die Avengers verprügelten Ultron. Wertungen für Spiele schienen doof, nicht zeitgemäß, nicht dem Produkt gerecht, dem sie aufgedrückt wurde. War das alles falsch?

Nun, nein. Es lässt sich immer noch gut gegen Wertungen argumentieren, aber dann wiederum merkt man manchmal den Wert von etwas erst, wenn man es nicht mehr hat. Dauert manchmal ein paar Jahre. Im Gegensatz zu Liebe haben wir aber die Möglichkeit, Wertungen einfach so zurückzuholen. Von einem Tag auf den anderen. Ganz wie wir es wollen. Oder wie ihr es wollt.

Hier erst einmal, warum wir die Wertungen zurückhaben wollen: Die Welt hat sich verändert und die Spiele auch. Die Zahl der „Finger weg!“-Spiele strebt immer mehr dem Nullpunkt entgegen. Sie war vor sieben Jahren schon längst nicht mehr so hoch. Echte Flops eines auch nur vage namhafteren Herstellers sind selten und mittlerweile muss schon jemand, der Sonic macht oder mal was mit Sonic zu tun hatte ran, um da was zu landen.

Viel wichtiger ist aber das andere Ende. Es gibt viel mehr hochwertige Spiele, egal ob Indie oder Triple-A, die im Bereich von „ist schon echt gut“ bis „wow, das ist fantastisch“ herumschwimmen, wobei letzteren mitunter das gewisse letzte Etwas fehlt. Die bekommen dann alle die Empfehlung. Hier vermissen wir die Noten 7 bis 9. Eine noch sympathische und empfehlenswerte 7 bekommt das gleiche Logo wie eine knapp an ewiger Glorie vorbeigeschrammte 9. Das nervt uns und das wollen wir nun wieder mit den Wertungen besser differenzieren.

Die Award-Logos würden wir behalten, aber nicht an eine bestimmte Zahl binden. Eine besonders sympathische 7 kann ein silbernes Logo bekommen, muss aber nicht. Eine 9 kann herausragend goldig sein, eine andere eher glänzend silbern. Das ist dann vom Gefühl abhängig und manchmal eine kleine Nuancierung.

Wir wollen also. Jetzt daher die Frage: Wo steht ihr bei den Wertungen? Stimmt ab, dann sehen wir weiter.

