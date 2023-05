What the Car?, TMNT Splintered Fate und Cityscapes und mehr – Apple Arcade putzt sich heute mächtig raus!

Die letzten Wochen waren dann wohl ein großes Luftholen auf Apple Arcade. Seit gestern weiß ich auch, warum: Heute stoßen gleich 20 neue Titel zu Apples Premium-Spiele-Abo hinzu und viele davon sehen richtig, richtig gut aus. Eines sticht aber besonders hervor: Der Nachfolger des zum Wegschmeißen lustigen What the Golf?, den sich Apple exklusiv sichern konnte.

Alle diese Titel erscheinen noch heute im Abo. Aber schauen wir uns die Highlights mal an:

What the Car? – Was bewegt Autos?

Das neue Spiel der Dänen von Triband hört auf den Namen What the Car? und folgt demselben Grundgedanken eines Spiels von und für Leute, die mit dem Thema des Titels überhaupt nichts anfangen können. Triband beschrieb den Titel auch folglich damit, dass man zu Beginn der Entwicklung rein gar nichts über Autos gewusst habe. “Wir wollten tief in den Verstand eines Autos eindringen. Was treibt sie an? Was macht ihnen Spaß?”

Und passend dazu wirkt auch das Spiel, wie schon What the Golf? vor ihm, wie eine Wario-Ware-artige Aneinanderreiung absurder Comedy-Einfälle, bei der man aus dem Grinsen nicht mehr herauskommt, wenn in einem der kurzen Level das Auto zum Beispiel Beine bekommt – und zwar “viel zu viele davon”, wie die Entwickler betonen. Andernorts verschmilzt das metallene Gefährt mit einer Giraffe, mit einem Haifisch oder verdingt sich als Möhrchen hackender Koch. Ein Abenteuermodus sowie ein Leveleditor versprechen durchgeknallten Spaß. What the Golf? habe ich geliebt, ich kann es kaum erwarten, den Nachfolger selbst zu spielen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – Comic-Action in Roguelite-Form

Super Evil Megacorp hat ein Vier-Spieler-Koop Roguelite entworfen, das sich auf die TMNT -Comics der Neunziger stützt und optisch ziemlich ansprechend aussieht. Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael sausen durch prozedural generierte Level mit jeweils eigenen Skills und buffen sich gegenseitig mit speziellen Moves. Von einem Lauf zum nächsten nehmt ihr auch ein bisschen Progression mit, wie das im Einzelnen aussieht, sehe ich, sobald ich es gespielt habe. Sah insgesamt recht attraktiv aus und füllt offenbar gekonnt eine Lücke in der Apple Arcade Bibliothek. Sollte man mal einen Blick drauf werfen.

Cityscapes: Sim Builder – Wie das letzte Sim City, nur in gut?

Ich war überrascht, wie sehr in die Tiefe dieser Sim-City-Klon zu gehen scheint. “Klon” ist in diesem Fall nicht despektierlich gemeint, sondern tatsächlich als Kompliment, denn wenn ich eines am desaströsen letzten Teil der Traditionsreihe mochte, dann die wunderhübsch stilisierte Grafik. Cityscapes sieht ebenso nach liebevoller Spielzeugstadt aus wie Maxis spielerisch leider fehlgeleiteter letzter Versuch einer Städtebausimulation, traut sich aber mehr Komplexität zu.

In einem von vier Biomen managt ihr Energielogistik, Wasserversorgung sowie Kriminalität und müsst euch um die Nachhaltigkeit der Stadt kümmern. Hier und da entscheidet ihr, ob das Wachstum eurer Metropole vor einer Kolonie gefährdeter Schildkröten haltmachen soll. Ihr baut Straßen mit Über- und Unterführungen, dürft einzelne Gebäude färben und komplexe Parks mit Sport- und Spielanlagen gestalten. So sah es auf der Präsentation zumindest aus. Sogar einzelne Gebäude benennt ihr auf Wunsch um und färbt sie, wie ihr möchtet, während diverse Analyse-Tools und Overlays euch helfen, eure Stadt zu einem lebenswerten Ort zu machen. Cityscapes sah wirklich ansprechend aus!

Die Entwickler von Magic Fuel wollen euch mit thematischen Season Pässen zur regelmäßigen Wiederkehr animieren, wenn es zum Beispiel architektonische Eigenschaften Amsterdams oder anderer Städte periodenweise freizuspielen gibt. Natürlich, ohne, dass irgendwas davon extra Geld kostet, denn in Apple Arcade gibt es weder kostenpflichtigen DLC noch Mikrotransaktionen. Schön. Immer noch.

Getting Over It+ – Das härteste Spiel aller Zeiten, endlich auch auf dem iPad

Für dieses hier besorgt ihr aus dem Bastelladen besser in paar Meter Luftpolsterfolie, um euer iPad oder Smartphone darin einzuwickeln, bevor ihr loslegt. Getting Over It ist eine Meditation in Sachen Leidensfähigkeit und ein wahrer Test selbst latent vorhandener Cholerik, wenn ihr euch als Glatzenmann in einem Kochtopf nur mithilfe eines Vorschlaghammers einen immer unwahrscheinlicheren Berg hinaufwürgt.

Jeder kleinste Fehler hat einen Absturz zufolge, bei dem euch kein Seil hält und euch kein Rücksetzpunkt zur schmerzfrei wiederholbaren Passage von vor ein paar Metern zurück beamt. Als ich es damals am PC gespielt hatte, war Getting Over It das erste Spiel, bei dem ich fast das Kabel meiner Maus abgerissen hätte. Vor Wut.

Das bedeutet nicht, dass das Spiel fair wäre. Etliche Speedrunner komplettieren die physikgetriebene Klettertour in unter zwei Minuten. Man kann das hier perfekt spielen. Aber es dauert lange, bis man das gewöhnungsbedürftige Kraxeln meistert – und scheitern ist Teil des Konzepts. Denn: Zur genialen Grenzerfahrung in Sachen Leidensfähigkeit wird dieses Spiel erst durch den süffisanten Sprachkommentar, den Entwickler Bennett Foddy mal philosophisch, mal bissig nihilistisch, mal einfach nur absurd komisch über das Geschehen legt. Zu jedem eurer Missgeschicke hat er ein paar Sätze zu sagen – und das ist es, was Getting Over it zu einem ganz besonderen Erlebnis macht. Ein Spiel, dass man zu hassen liebt!

Alles Weitere, was seit heute neu auf Apple Arcade erhältlich ist

Doch das waren nur vier der 20 Titel, die ab heute im Abo enthalten sind. Disney “SpellStruck” ist ein weiteres Original und sieht als charmant gestaltetes Worträtselspiel wie etwas aus, was meinem Bald-Erstklässler gefallen könnte. Leider vorerst nur in Englisch, aber eine Lokalisation soll folgen. Limbo+ und Very Little Nightmares+ bedienen unterdessen gekonnt die Klientel von 2D-Stimmungs-Platformer und Octodad: Dadliest Catch+ ist mit den Jahren auch nicht weniger lustig geworden.

Hier der Rest der Spiele hier in der handlichen Übersicht:

