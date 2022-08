WiZ Smart Plugs von Philips reduziert: Macht eure Steckdosen smart

Mit Smart-Steckdosen kontrollierst du Stromzufuhr bei Licht und Geräten der App oder eurer Stimme. Teuer ist das Ganze nicht, denn bei Saturn bekommt ihr einen Doppelpack im Angebot, mit dem ihr euch 20 Prozent der UVP spart.

Macht eure Geräte smart

Ihr seid nicht zu Hause und habt vergessen das Licht auszumachen oder schlaft gerne vor dem Fernseher ein, wollt ihn aber nicht die ganze Nacht laufen lassen? Die Smart Plugs von Philips helfen euch an dieser Stelle weiter.

Die weißen, eher unscheinbaren Stecker passen für Steckdosen vom Typ "F" und sind per WLAN in der speziellen WiZ-App steuerbar. Auch per Sprachsteuerung könnt ihr Lichter dimmen, Geräte zu bestimmten Zeiten an- und ausschalten und dadurch auch bei Abwesenheit etwas Leben in eure Wohnung bringen.

Statt 24,99 Euro bekommt ihr den Doppelpack für 19,99 Euro.