Wizardry erhält ein Remake und ihr könnt es jetzt im Early Access spielen.

Die Retro-Spezialisten von Digital Eclipse haben ein Remake von Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord angekündigt.

Und ihr könnt die Neuauflage des klassischen Rollenspiels aus dem Jahr 1981 bereits jetzt im Early Access spielen!

Lasst Nostalgie aufleben

Das Spiel gilt als eines der ersten Rollenspiele, in denen ihr mit einer Gruppe unterwegs seid. Ebenso ist es eines der ersten RPGs im D&D-Stil für Computer.

Ursprünglich erschien es 1981 für den Apple II und wurde später auf zahlreiche andere Systeme portiert, etwa Mac, C64 und NES. In Japan wurde es zudem für SNES und Game Boy Color veröffentlicht.

Laut Digital Eclipse baut das Remake auf dem Code des Apple-II-Originals auf, ihr könnt auch das ursprüngliche Interface beim Spielen aktivieren. Abseits der modernisierten Grafik gibt es ein verbessertes Gruppenmanagement und ebenso wurden die Navigation, das Beschwören von Zaubern und der Kampf überarbeitet.

Zuletzt war Digital Eclipse für Atari 50, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection und The Making of Karateka verantwortlich.

Die Early-Access-Version bekommt ihr für 28,99 Euro auf Steam, auf GOG kostet sie euch aktuell nur 24,39 Euro.

Zu Konsolenversionen gibt es übrigens noch keine konkrete Aussagen: "Wir haben derzeit keine definitive Antwort darauf", heißt es. "Aber wir würden uns erst dann ernsthaft Gedanken über die Möglichkeit einer Veröffentlichung auf Konsolen machen, wenn alle Features komplett sind und das Spiel den Early Access verlässt."