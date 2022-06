XIII: Großes Update im September soll das verschmähte Remake spielenswert machen

Das Remake von XIII war im Jahr 2020 eines dieser seltenen Spiele, bei denen ich sagte: Finger weg!

Seitdem sind fast zwei Jahre vergangen, im September soll die Neuauflage jetzt ein umfangreiches Update erhalten, das viele Verbesserungen verspricht. Wird am Ende doch noch alles gut?

Mehr als ein Jahr in Arbeit

"Um die Qualitätsstandards zu erreichen und ein optimales Spielerlebnis zu bieten, hat Microids beschlossen, die Entwicklung von XIII Remake dem französischen Studio Tower Five (Lornsword: Winter Chronicle) anzuvertrauen", heißt es. "Seit mehr als einem Jahr wird hart an einem großen Update für die PS4-, Xbox-One- und PC-Versionen gearbeitet. Dieses Update wird am 13. September veröffentlicht."

"An diesem Tag werden die Besitzer des Spiels ein kostenloses Update erhalten und das Spiel wie vorgesehen genießen können. Das Entwicklerstudio hat das gesamte Spiel, von der Art Direction bis zur KI, überarbeitet und zahlreiche technische Verbesserungen hinzugefügt."

Weitere Meldungen zu XIII Remake:

Zu den versprochenen Verbesserungen gehören unter anderem 60 fps auf Xbox Series X/S und PS5, ebenso kommt der Multiplayer-Modus für bis zu 13 Spielerinnen und Spieler in das Remake.

Am 13. September 2022 erscheint obendrein eine Switch-Version des XIII-Remakes. Diese läuft mit 30 fps, heißt es.