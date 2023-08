1More EVO Wireless In-Ears im Test - Gute Qualität zu einem mittlerweile ansprechenden Preis

Qualitativ gut verarbeitete In-Ears mit ebenso gutem Sound, die aber noch den ein oder anderen Wunsch offen lassen.

Mit seinen Wireless In-Ears EVO möchte der chinesische Hersteller 1More den etablierten Playern Konkurrenz machen. Neben dem Preis sollen dafür ein schickes Design sowie die Qualität und die Features sorgen. Klingt nach einer klaren Kampfansage, aber lohnt sich dafür eine theoretische Investition von 169,99 Euro (mittlerweile kriegt ihr sie nämlich ein gutes Stück günstiger!)?

1More EVO Hersteller: 1More

Preis: ca. 170 Euro

Box & Zubehör: Die Verpackung ist stabil und sorgt dafür, dass die 1More EVO sicher untergebracht sind. Darin findet ihr einerseits die beiden In-Ears mitsamt Lade-Case, ein USB-Kabel zum Laden, ein Handbuch sowie fünf Paare Silikonaufsätze für die In-Ears in den Größen XS, S, M, L und XL.

Verarbeitung und Design: Das Case besteht aus Aluminium und hinterlässt ebenso wie die In-Ears selbst einen gut verarbeiteten, stabilen Eindruck. Einer, der dem Preis angemessen ist. Die In-Ears haben außen eine glänzende Keramikseite, die für die Touch-Funktion zum Einsatz kommt – je nach Modell bekommt ihr sie in schwarzer oder weißer Farbe. An der Verarbeitungsqualität gibt es dementsprechend nichts zu meckern. Außerdem sind sie gegen Wasser und Schweiß geschützt (IPX 4).

Bei der Verwendung sind die 1More EVO komfortabel zu tragen. Bei mir klappte das prima und recht bequem mit den bereits angebrachten Silikonaufsätzen. Ihr bekommt so bereits wenig von eurer Umgebung mit und auch über längere Zeiträume hinweg gibt es keine Probleme. Gehen und ähnliche Dinge sind damit kein Thema, ich hatte nur den Eindruck, dass die In-Ears nicht die beste Wahl für etwas sportlichere Aktivitäten sind. Aufgeladen werden sie, indem ihr sie in das Lade-Case steckt. Dort werden sie magnetisch gehalten, ohne dass sie zu fest im Gehäuse sitzen.

Sie sind gut verarbeitet, stabil und sitzen gut in den Ohren.

Soundqualität: Insgesamt liefern die 1More EVO eine angenehme Soundkulisse, die präzise und mit einem tiefen und zugleich warmen Bass wiedergegeben wird. Musik aus verschiedenen Genres (Queens Who wants to live forever oder Electric Callboys Pump it) lässt sich damit auf jeden Fall ganz gut anhören. Je nach aktiviertem Soundprofil übertreibt es der Bass zwar ein wenig, aber das lässt sich regulieren. In den Mitten werden verschiedenste Instrumente und auch die Stimmen qualitativ überzeugend dargestellt.

Details kommen dabei gut zur Geltung und Geräuschquellen lassen sich ebenso gut räumlich verorten. Ihre Stärken spielen die 1More EVO definitiv bei der Musik aus, aber auch beim Gaming leisten sie euch gute Dienste. Ihr könnt zum Beispiel Schritte von Gegnern in Shootern präzise orten und abschätzen, von wo sich der Feind nähert.

Zumindest unter normalen Bedingungen gibt es wenig beim Sound zu bemängeln. Aktiviert ihr das Noise Cancelling, wirkt sich das negativ auf die Klangqualität aus. Alles klingt dann nicht mehr ganz so definiert und man hat merkliche Einbußen gegenüber einem nicht aktivierten Noise Cancelling.

Im Lade-Case bringt ihr sie sicher unter.

Wenn ihr gerade nur so nebenbei hört und nicht im Genießermodus seid, leistet die Noise-Cancelling-Funktion aber gute Dienste beim Rausfiltern von Geräuschen. Ihr könnt dabei zwei Stufen einstellen, was laut 1More Geräusche bis zu einer Lautstärke von 42 dB ausblendet. Ihr könnt auch einen Transparenzmodus hinzu schalten, der euch Gespräche oder Ansagen besser verstehen lässt, sogar mit Sprachfilter, der das noch einmal verstärkt.

Zum Einsatz kommen dynamische 10-mm-Treiber im Zusammenspiel mit einem Balance-Armature-Treiber. Unterstützt werden die Codecs LDAC, AAC und SBC, weiterhin könnt ihr mithilfe von SoundID individuelle Profile anlegen. In Sachen Verbindung setzt man auf Bluetooth 5.2 und auch ein Dual-Modus ist vorhanden, ihr könnt die In-Ears mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln.

Nicht vergessen wollen wir die Mikrofone, denn ihr könnt damit natürlich auch telefonieren. Pro Seite sind mehrere Mikrofone verbaut, die zusätzlich dafür sorgen sollen, das unerwünschte Nebengeräusche gefiltert werden. Das funktioniert auch ganz gut und ihr seid auch bei nicht enorm lauten Geräuschquellen um euch herum vernünftig zu verstehen.

Features & Sonderfunktionen: 1More verspricht für die EVO eine Akkulaufzeit von rund acht Stunden beziehungsweise fünfeinhalb Stunden mit aktiviertem ANC. Bei einer Ladung wohlgemerkt. Ladet ihr sie dabei regelmäßig mit dem Lade-Case auf, sind 28 beziehungsweise 20 Stunden möglich. Das sind durchaus realistische Werte. Aber wir wissen ja, dass auch Lautstärke und Co. sich immer ein wenig auf die Laufzeit auswirken. Alles in allem kommen die EVO aber an diese Werte heran.

Die In-Ears werden magneteisch im Case gehalten und dort auch aufgeladen.

Die In-Ears sind in rund einer Stunde aufgeladen, für das Lade-Case braucht ihr knapp zwei Stunden. Ihr könnt das über den USB-Anschluss tun, zugleich wird drahtloses Laden über den Qi-Standard unterstützt. Mittels Schnellladen reichen 15 Minuten aus, um die EVO für circa vier Stunden betriebsbereit zu machen.

Software: Einstellungen könnt ihr mithilfe der 1More-App vornehmen, die mit iOS und Android funktioniert. Damit lassen sich zugleich auch Touch-Funktionen konfigurieren und Firmware-Updates durchführen. Auf Single-Touch-Befehle wird dabei verzichtet, was hilft, versehentliche Kommandos zu vermeiden. Kurz gesagt: Es ist eure wichtigste Anlaufstelle, wenn ihr die EVO an eure Bedürfnisse anpassen oder mit den Einstellungen herumspielen möchtet.

Ihr könnt hier zum Beispiel auch einen Hörtest absolvieren und dann eine personalisierte Klangkorrektur über SoundID aktivieren. Dabei präsentiert man euch mehrere Vergleiche zwischen A und B, wenngleich ihr nicht angeben könnt, dass euch keiner davon gefällt. Ansonsten ist es aber relativ unkompliziert gehalten und es gibt, wenn euch eine Option zusagt, eine spürbare Verbesserung des Klangs.

Firmware-Updates haben zwischenzeitlich auch mehrere Fehler ausgebügelt und neue Features hinzugefügt, auch die Software selbst wurde verbessert. Eine gute und durchaus wichtige Ergänzung zu den 1More EVO, um ihr volles Potential zu entfalten.

1More EVO - Fazit

Im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden mit den 1More EVO, zumindest was die Soundqualität unter Standardbedingungen anbelangt. Das Noise Cancelling funktioniert zwar grundsätzlich gut, beeinflusst aber wiederum die Qualität des Sounds negativ. Dass es die vielen Möglichkeiten zur Anpassung an den eigenen Geschmack gibt, ist eine gute Sache, so ganz zu 100 Prozent problemlos funktioniert das aber noch nicht immer, etwa wenn euch keine der angebotenen Optionen zusagt. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich sie mir für 170 Euro kaufen würde. Zu den Preisen, zu denen ihr die 1More EVO aktuell aber bekommt – um die 100 Euro -, sind die aber auf jeden Fall eine Überlegung wert.