Ab heute gibt es 4 neue PS-Plus-Spiele: Lohnt sich der Download?

Der März beschert euch insgesamt vier Spiele für PlayStation Plus. Diese könnt ihr euch herunterladen, wenn ihr ein aktives Abonnement von PlayStation Plus Essential habt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt Destiny 2: The Witch Queen, EA Sports F1 23, Hello Neighbor 2 und Sifu, die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 5. März 2024 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das mal näher im Einzelnen an.

Destiny 2: The Witch Queen (PS4, PS5)

Eine der neueren Erweiterungen für Bungies Destiny 2. Macht euch aber keine Sorgen, wenn ihr das Basisspiel nicht habt, denn es ist hier gleich inkludiert. Ebenso wie alle Erweiterungen, die bis zu Witch Queen veröffentlicht wurden.

Hier geht es zu unserem Test von Destiny 2: The Witch Queen.

Bei Metacritic hat Destiny 2: The Witch Queen in der PS5-Version eine Wertung von 87 Punkten, die Reviews sind ausschließlich positiv.

"Destiny 2: The Witch Queen ist eine erzählerische Meisterleistung von Bungie, das noch zwei weitere Erweiterungen für sein laufendes Spiel vor sich hat", schreibt Screen Rant. "Die Hexenkönigin ist ein Muss für Fans der Serie, egal ob Gelegenheits- oder Nicht-Fans, denn es ist eine fesselnde Geschichte, die gut erzählt ist, Vertrauen ausstrahlt und eine noch hellere (oder dunklere) Zukunft andeutet, die noch kommen wird."

"Destiny 2: Die Hexenkönigin ist eine gute Erweiterung, die eine hervorragende Kampagne und einen Raid mit einem anständigen Inhaltsangebot kombiniert, auch wenn sich nicht viel davon wirklich neu anfühlt", findet Hardcore Gamer. "Destiny 2: Die Hexenkönigin ist vielleicht nicht die beste Gesamterweiterung in der Geschichte von Destiny, aber diese Königin bietet eine gute Show, solange sie läuft."

EA Sports F1 23 (PS4, PS5)

Mit dem letztjährigen Formel-1-Spiel von Codemasters und EA macht ihr als F1-Fan wenig falsch. Ihr könnt die Saison 2023 fahren, eure eigenen Saisons zusammenstellen, die Karriere absolvieren und vieles mehr.

Hier geht es zu unserem Test von F1 23.

Bei Metacritic hat F1 23 in der PS5-Version eine Wertung von 82 Punkten, die Mehrheit der Reviews ist positiv.

"Es bleibt nur noch zu sagen, dass es eines der besten Rennspiele ist, die bis heute entwickelt wurden, und zweifellos das herausragendste in der Welt der Formel 1, da es seinen Wurzeln treu bleibt, seine Essenz beibehält und neue Features wie den spannenden und tiefgründigen F1 World-Modus und die lang erwartete Rückkehr der Braking-Point-Erzählung einbringt", findet Atomix.

Screen Rant meint dazu: "Insgesamt ist F1 23 eine starke Rückkehr zu alter Form für Codemasters. F1 23 zeichnet sich dadurch aus, dass es ein abwechslungsreiches und spannendes Rennerlebnis für Spieler aller Art bietet und sich von den räuberischen Praktiken fernhält, die sich in F1 22 einzuschleichen begannen. Es ist es wert, allein gespielt zu werden, und ist hoffentlich ein Zeichen für noch größere Dinge, die in Zukunft kommen werden."

Hello Neighbor 2 (PS4, PS5)

In Hello Neighbor 2 geht es darum, eure Nachbarn auszuspionieren, damit ihr deren düstere Geheimnisse in Erfahrung bringt. Aber passt auf, die sind davon natürlich nicht sehr begeistert.

Die PS5-Version von Hello Neighbor 2 hat auf Metacritic keine Durchschnittsbewertungen, da es nicht genügend Reviews gibt. Allgemein hat das Spiel eine Bewertung von 59 Punkten, der Großteil der Reviews fällt durchschnittlich aus.

Sector.sk meint: "Ein solides Spiel, das für Spieler geeignet ist, die mit Abenteuern oder Puzzlespielen beginnen. Es bietet einfache Rätsel und mehrere kleinere Abenteuer in einzelnen Häusern, die letztendlich ein komplettes Spiel ergeben. Allerdings hat man bei allem das Gefühl, dass es besser und ohne Bugs hätte gemacht werden können."

"Das lustige Rätselraten kann das buggefüllte Chaos von Hello Neighbor 2 nicht retten", schreibt Attack of the Fanboy. "Wenn du kein großer Fan der Hello-Neighbor-Reihe bist und sie in all ihren Formen verschlungen hast, kannst du dieses Spiel überspringen. Leider ist das hier eine Nachbarschaft, in der selbst Mr. Rogers nicht gerne leben würde."

Sifu (PS4, PS5)

In Sifu gibt’s was auf die Fresse. Denn genau darum geht es in diesem Spiel. Ihr nehmt es mit allerlei Gegnern auf und müsst einen Weg finden, diese zu bezwingen.

Die PS5-Version von Sifu hat auf Metacritic eine Bewertung von 81 Punkten, die deutlich Mehrheit der Reviews fällt positiv aus .

Gaming Nexus meint: "Sifu ist der Inbegriff eines gut gemachten Martial-Arts-Videospiels, das eine kulturelle Geschichte, brutale Kämpfe und einen Hauch von Roguelike in sich vereint. Mit seiner schönen Art Direction, dem exzellenten Soundtrack und der tadellosen Liebe zum Detail wird es die Aufmerksamkeit aller Interessierten erregen."

"Sifu nimmt kein Blatt vor den Mund", schreibt Push Square. "Es ist ein durchweg herausforderndes und anspruchsvolles Beat-'em-up, aber Ausdauer zahlt sich aus. Es ist schwer, ein lohnenderes Spiel auf der PlayStation zu finden - vor allem eines, das visuell so beeindruckend und ausgefeilt ist. Abgesehen von einigen Schwächen in der Kampfmechanik ist Sifu ein echter Knaller."