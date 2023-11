49-Zoll-Monitor-Monster: Samsungs Odyssey G9 38 Prozent günstiger

Bis gerade war ich mir nicht bewusst, dass es so große PC-Monitore überhaupt gibt, aber man lernt nie aus. Was kommt also nach Ultra-Wide?

Irgendwas mit Odyssee auf jeden Fall, denn der Samsung Odyssey G9 zieht sich auf 1440 Pixeln in der Höhe 5120 Pixel in die Breite. “DQHD” nennt man das in der Abkürzung, die ich noch nie gehört habe. Jedenfalls kommt der Monitor am Schluss auf megalomanische 124 cm oder besser 49 Zoll.

Samsung Odyssey G9 Gaming Monitor bei Notebooksbilliger für 849 Euro statt 1.389 Euro.

38 Prozent spart ihr demnach, wenn ihr euch diesen AMD-Freesync Premium und G-Sync-kompatiblen Bildschirm holt. Es handelt sich überdies um ein QLED-Panel mit 240Hz und 1ms Reaktionszeit.

Schön, dass auch seine Rückseite – ganz in weiß gehalten – sehr gefällig. Beachtet, dass er aufgrund der 1000R Krümmung bei dieser Diagonale fast 42 Zentimeter tief ist. Das passt nicht auf jeden Schreibtisch. Insbesondere, wenn der nah an der Wand steht, kann der Abstand schon mal recht kurz werden.