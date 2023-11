Jetzt 20 % und mehr sparen: 55“ bis 75“ Gaming TV Samsung QN85C Neo QLED 4K UHD mit 120 Hz, HDR, HDMI 2.1

Es geht weiter mit den Black Deals und diesmal haben wir den Samsung QN85C Neo QLED in den Größen 55“, 65“ und 75“ im Angebot entdeckt. Alle Größen kommen mit einem 4K Quantum Dot VA-Display daher, das 4K, HDR10+, HLG mit echten 10 Bit (kein FRC) liefert und dank HDMI 2.1 und 120 Hertz, HFR, VVR und ALLM auch alles fürs Zocken mit PS5, Xbox X|S und / oder Gaming PC mitbringt. Ausstattungstechnisch gibt’s alles Übliche: einen Dual-Tripple-Tuner, 4x HDMI 2.1, LAN / WLAN, CI-Interface, Tizen 7 Betriebssystem und den ganzen Smart-TV-Kram, der damit einhergeht. Alles in allem ist die Glotze „State of the Art“.

Am günstigsten ist aktuell der 55 Zoll Samsung QE55QN85C NEO QLED für 909 € inklusive Lieferung bei Fox-Markt zu haben, hier heißt es aber schnell sein, denn es sind (angeblich) nur noch wenige Stück auf Lager. Normalerweise bewegt sich der Preis um die 1.100 Euro, man spart also um die 18% bis 20% - je nachdem, ob die Lieferung noch dazukommt oder inbegriffen ist.

Wenn es eine Nummer größer sein darf, könnt ihr den 65 Zoll Samsung QE65QN85C NEO QLED für 1.199 € (plus 40 € für Lieferung) bei alza bekommen. Hier ist der Preis seit Mitte Oktober von 1.648 € auf 1.329 € Anfang November gefallen und hat jetzt noch einmal einen Sprung nach unten hingelegt.

Noch eine Nummer größer? Den 75 Zoll Samsung QE75QN85C NEO QLED gibt’s für 1.849 € inklusive Lieferung bei Fox-Markt am billigsten. Auch hier sind angeblich nur noch wenige Stück vorrätig, falls ihr also zu spät kommt, gibt’s das gleiche Modell für 10 € mehr auch noch bei Galaxus. Anfang Oktober musste man dafür übrigens noch 2.989 € hinblättern, doch seit Kurzem fällt der Preis.