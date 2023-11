Viel Bild für wenig Geld: 65 Zoll Hisense 65E7KQ für 526 € im Amazon Black Friday Deal (4K, DV, HDR10+)

Es geht weiter mit den TV-Deals, diesmal wollen wir euren Blick auf den Hisense 65E6KT lenken. Das Modell des chinesischen Herstellers ist der kleine Bruder des Hisense 65E7KQ und bietet vor allem eins: Viel Bildfläche zum kleinen Preis, denn aktuell gibt’s den 65 Zoll Hisense 65E6KT für 526,94 € bei Amazon (inklusive Versand). Normalerweise liegt der Preis bei 613,17 €, also spart ihr euch 86,23 € oder 14 % (btw: was sind das für krumme Preise?).

Für das Geld bekommt ihr viel gängige Technik (4K, Dolby Vision, HDR etc.), allerdings muss man in dieser Preisklasse und bei dieser Bildgröße auch ein paar Abstriche hinnehmen. In diesem Fall ist das kein HDMI 2.1, ein 60 Hertz Panel und ein etwas schwächeres Kontrastverhältnis / Helligkeitswert. Für PS5- und Xbox X|S-Spieler, die das Maximum aus ihren Konsolen herausholen wollen, ist der 65E6KT also nicht unbedingt als Gaming TV geeignet, doch wer einfach nur Fernsehen / Stream will, mit Nintendo Switch zockt oder auf 120 Hertz verzichten kann, dürfte kaum ein besseres Bildfläche-Preis-Verhältnis finden. Hier die wichtigsten Eckdaten des Hisense 65E6KT: