Spart bis zu 40%: 50“ bis 65“ Amazon Fire TV Omni QLED im Black Friday Angebot (4K, HDMI 2.1, DV, HDR)

Die Black Friday Deals bei den Fernsehern gehen langsam in die heiße Phase und auch Amazon mischt mit seiner neuen 2023er Omni-Serie mit, die durchaus ein gutes Bild liefern und dank Fire TV OS und perfekte Alexa-Integration auch ein paar nette Extras mitbringen.

Bis zum 27. November 2023 (23:59 Uhr) bekommt ihr jetzt den 65 Zoll Amazon Fire TV für 799 € bei Amazon, für den vor einer Woche noch 999 € aufgerufen wurden – immerhin rund 20 % weniger. Noch mehr könnt ihr beim 55 Zoll Amazon Fire TV für 429,99 € bei Amazon sparen (39 % günstiger). Einen 50 Zoll Amazon Fire TV gibt’s ebenfalls günstiger (-36 %), allerdings kostet er selbst im Angebot noch 450 Kröten, womit der größere 55 Zöller den besseren Deal abgibt.

Den höchsten Ansprüchen von PS5- / Xbox X|S-Spielern an einen Gaming-Fernseher wird der Fire TV zwar nicht unbedingt erfüllen (das Panel liefert leider nur 60 Hz), doch abseits dessen bietet die Glotze alles, was man in der unteren Mittelklasse erwarten kann. Hier ein paar Eckdaten: