Dirt 5 und Rainbow Six Siege kostenlos auf der Xbox spielen - an diesem Wochenende möglich

Zwei Titel spielt ihr am Wochenende auf Xbox-Konsolen kostenlos

Dirt 5 und Rainbow Six Siege lassen sich so gratis ausprobieren

Darüber hinaus ist Rainbow Six Siege im Angebot

Im Zuge der Free Play Days spielt ihr an diesem Wochenende wieder zwei Titel kostenlos auf Xbox-Konsolen.

Jedenfalls dann, wenn ihr über eine Xbox-Live-Goldmitgliedschaft verfügt oder den Xbox Game Pass Ultimate abonniert habt.

Trifft das zu, könnt ihr ab sofort Dirt 5 und Rainbow Six Siege spielen. Bei Dirt ist das bis zum kommenden Montag, den 22. März 2021, um 8:59 Uhr möglich, bei Rainbow Six Siege sogar bis Donnerstag, den 25. März 2021, um 8:59 Uhr.

In Dirt 5 stürzt ihr euch unter anderem in den umfassenden Karrieremodus, in dem euch Troy Baker und Nolan North zwischendurch als Kommentatorenduo mit komischen Sprüchen auf die Nerven gehen. Das könnt ihr getrost überspringen und euch stattdessen lieber mit den Rennen beschäftigen, denn die machen richtig Spaß.

Wer stattdessen lieber an einer gepflegten Multiplayer-Ballerei interessiert ist, sollte auf jeden Fall in Rainbow Six Siege hereinschauen.

In dieser Woche ist Ubisofts Multiplayer-Shooter mit einer brandneuen Season in seinem sechsten Jahr angekommen und wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr euch mittels Prime Gaming noch ein paar Exras für das Spiel sichern.

Gefällt euch Rainbow Six Siege, erhaltet ihr es aktuell auch zum günstigeren Preis in verschiedenen Editionen.

Die Deluxe Edition gibt's für 8,99 Euro, die Operator Edition für 34,99 Euro und die Ultimate Edition für 53,99 Euro.

Habt ihr eine Goldmitgliedschaft, schaut auf den jeweiligen Produktseiten von Dirt 5 und Rainbow Six Siege im Microsoft Store vorbei. Dort solltet ihr dann die Option haben, das Spiel zu installieren.