Rainbow Six Siege startet mit einem spielbaren Bösewicht in das neunte Jahr

Die neue Saison von Rainbow Six Siege steht bevor und bringt euch Deimos, den ersten Operator, der eigentlich ein Bösewicht ist. Was Deadly Omen sonst noch zu bieten hat, fassen wir hier in aller Kürze zusammen.

Deimos verfolgt seine Feinde mit hoher Präzision

Der Angreifer mit zwei Geschwindigkeit und zwei Leben besitzt das DeathMARK Tracker Gagdet. Diese kleine Drohne heftet sich an ein feindliches Ziel, das zuvor bereits gescannt wurde. Die Informationen über den Live-Standort des Ziels werden ausschließlich an Deimos gesendet, jedoch sieht der ausgewählte Gegner auch seine Position.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Deimos' Ausrüstung besteht aus einer AK-74M oder einer M5904A1 als Primärwaffe und dem neuen Revolver .44 Vendetta als sekundäre Waffe.

Abgesehen von Deimos kommen Änderungen zu den Schilden. So können Operatoren mit Schild durch Barrikaden brechen und hinter den Schilden nachladen oder Granaten werfen. Zudem gibt es ein verbessertes Menü für eure Gegenstände und Skins und Azami erhält ein paar Balance-Änderungen.

Neue Ranked-Einschränkungen gehören auch zum Y9S1-Paket. Die gewerteten Spiele müssen neue sowie wiederkehrende Spieler, die mindestens eine Saison nicht mehr gezockt haben, erst einmal durch einige normale Matches freischalten.

Mehr zu Rainbow Six Siege:

Rainbow Six Siege geht ins achte Jahr: Das erwartet euch in Season 1

Rainbow Six Siege: Neuer Operator bringt Licht ins Dunkle und das Crossplay gleich mit

Rainbow Six Siege Brutal Swarm: Neue Season bringt Bienen-Bots ins Spiel, die euch verfolgen

Für das gesamte neunte Jahr will Ubisoft das neue Reputationssystem einführen, neue Maps kommen sowie ein griechischer Operator. Auch eine starke Verbesserung der AI-Modi ist geplant, neue Funktionen zur Bekämpfung von Cheatern und toxischen Spielern, Waffen-Balancing, aber auch kleine Verbesserungen, mit denen sich Rainbow Six Siege einfach flüssiger und sauberer anfühlen soll.