Pokémon-Go-Entwickler Niantic macht ein Pikmin-Spiel

Niantic hat eine Partnerschaft mit Nintendo vereinbart

Als erstes entsteht daraus ein Pikmin-AR-Spiel

Konkrete Details liegen noch nicht vor

Das Pokémon-Go-Entwicklerstudio Niantic hat eine neue Partnerschaft mit Nintendo vereinbart.

Im Zuge dessen sollen AR-Spiele für Smartphones auf Basis von Nintendo-Marken entstehen.

Mit Bekanntgabe der Partnerschaft wurde zugleich auch ein erstes Projekt angekündigt, das auf der Pikmin-Reihe basiert.

Die App soll noch in diesem Jahr erscheinen und Gameplay-Aktivitäten umfassen, die euch zum "Laufen anspornen und das Laufen angenehmer machen", heißt es.

Es ist das erste Spiel von Niantics Studio in Tokio, das im April 2018 gegründet wurde.

Wäre ein Spaziergang mit #Pikmin nicht toll? In einer neuen von @NianticLabs und Nintendo entwickelten App erlebt ihr schöne Momente in der echten Welt mit euren Pikmin-Freunden. Die App erscheint später in diesem Jahr!



Registriert euch vorab: https://t.co/uyZpp04aOP pic.twitter.com/uGn5z92iPh — Nintendo DE (@NintendoDE) March 23, 2021

"Es freut mich, endlich dieses Projekt ankündigen zu können, an dem Niantic und Nintendo in den letzten paar Jahren gearbeitet haben", schreibt Tatsuo Nomura, Leiter von Niantics Tokio-Studio, auf Twitter. "Es wird eine App sein, mit der das Laufen mit Pikmin mehr Spaß macht. Es wird ganz anders sein als Pokémon Go."

"Die AR-Technologie von Niantic hat es möglich gemacht, dass wir die Welt so erleben, als ob Pikmin heimlich um uns herum leben würden", sagt wiederum Nintendos Shigeru Miyamoto zu dem neuen Projekt. "Basierend auf der Idee, dass Laufen Spaß macht, ist unsere Mission, den Menschen eine neue Erfahrung zu bieten, die sich von traditionellen Spielen unterscheidet. Wir hoffen, dass die Pikmin und diese App zu einem Partner in eurem Leben werden."

"Während wir unser Spieleportfolio weiter ausbauen, war es ein natürlicher nächster Schritt, sich mit Nintendo zusammenzutun", sagt John Hanke, CEO von Niantic. "Wir freuen uns darauf, die Zukunft von AR gemeinsam zu gestalten und Nintendos beliebte Spielcharaktere für Mobile-Gamer auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken."

Konkrete Einzelheiten zu dem Pikmin-Spiel liegen noch nicht vor.