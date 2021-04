Bericht: Alan Wake 2 ist angeblich bei Remedy und Epic Games in Arbeit

Alan Wake 2 könnte bei Remedy und Epic Games bereits in Arbeit sein

Diese Vermutung nennt Journalist Jeff Grub in einem Twitch-Stream

Es kommen auf jeden Fall zwei Spiele in Zusammenarbeit von Epic und Remedy

Remedy und Epic Games arbeiten zusammen offenbar an Alan Wake 2, das sagt zumindest Journalist Jeff Grubb von GamesBeat.

Wie der Journalist in einem Twitch-Stream auf seinem eigenen Kanal andeutet, glaube er an eine Rückkehr von Alan Wake: "Ich habe gehört, dass Remedy Alan Wake 2 mit Epic machen wird." Zur Zusammenarbeit zwischen Remedy und Epic Games erklärt er weiter: "Es gab einen Bieterkrieg, aber Epic hatte den besten Publishing-Deal."

"Ich weiß nicht genau, wann sie es ankündigen werden, aber das ist, was ich gehört habe, und ich dachte mir, dass ihr es hier zuerst hören könntet." Das klingt allerdings noch sehr spekulativ, Jeff Grubb gehörte aber auch schon in der Vergangenheit zu den eher verlässlichen Quellen für Insider-Informationen.

So hatte er auch die Legendary Edition von Mass Effekt schon vorab angekündigt.

We?re working on something exciting, something big. With @EpicGames as our publisher, we have incredible resources and full creative freedom. Thrilled about this opportunity. That said, for now that?s all I can tell you. @remedygames https://t.co/61Bl2CqIbs — Sam Lake (@SamLakeRMD) March 26, 2020

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Überlegung zum Alan-Wake-Sequel außerdem nicht. Zum einen deutete Remedy, genauer gesagt Sam Lake, immer wieder Interesse an einem zweiten Teil des Action-Abenteuers an und sicherte sich daran auch die Publishing-Rechte, zum anderen gibt es offenbar seit März 2020 einen Vertrag zwischen Remedy und Epic Games für zwei bisher unangekündigte Spiele.

Eines sei ein "AAA-Multiplattform-Spiel", das bereits in Arbeit ist, das andere ein "kleineres" Projekt innerhalb des gleichen Franchise. Könnte es sich dabei vielleicht um besagte Alan-Wake-Reihe handeln, wie Jeff Grub andeutet?