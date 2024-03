Genial, aber erfolglos? Alan Wake 2 war bisher ein Minusgeschäft

Der Umsatz von Alan Wake- und Control-Entwickler Remedy Entertainment ist im Vergleich zum Vorjahr um 22,2 Prozent gesunken.

Dem neuesten Geschäftsbericht zufolge lag der Umsatz bei 33,9 Millionen Euro und man verzeichnete einen Betriebsverlust in Höhe von 28,6 Millionen Euro.

Alan Wake 2 ist nicht die Rettung

Und das trotz der Veröffentlichung von Alan Wake 2 im Oktober 2023. Seine Produktionskosten hat der zweite Teil nach wie vor nicht eingespielt.

Laut Remedys CEO Tero Virtala liegt der Umsatzrückgang an den "erhöhten Investitionen" in die Spiele, die sich in der Entwicklung befinden. Außerdem kommen die Kosten hinzu, den der Reboot des Free-to-play-Koop-Multiplayer-Spiels Codename Vanguard im November 2023 verursacht hat. Besagtes Projekt wird nun mit dem Codenamen Kestrel weiterentwickelt.

"Infolgedessen haben wir alle getätigten Vanguard-Entwicklungskosten abgeschrieben, was die Rentabilität des vierten Quartals und des gesamten Jahres 2023 mit -7,2 Mio. € belastet."

In Bezug auf Alan Wake und Control gab Virtala an, dass man in Zukunft "regelmäßigere Fortsetzungen" erwarten könne. Man rechnen damit, dass Control 2, die Remakes von Max Payne 1 und 2 sowie das kooperative Control-Multiplayer-Spiel noch in der ersten Jahreshälfte 2024 in "die nächste Phase der Entwicklung" übergehen.

2023 bezeichnet Virtala als "herausforderndes, aber dennoch bemerkenswertes Jahr" für Remeady. "Wir gehen mit großem Enthusiasmus, mehr Fokus und viel Entschlossenheit in das Jahr 2024 und erwarten, dass dies ein aufregendes Wachstumsjahr für Remedy sein wird."