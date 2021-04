Die PS Plus Spiele im April: Days Gone kostenlos!

Die PS-Plus-Spiele für den April 2021 stehen fest

Unter anderem bekommt ihr Days Gone kostenlos

Zombie Army 4: Dead War und Oddworld: Soulstorm sind die beiden anderen Titel

Sony hat die PlayStation-Plus-Spiele für den April 2021 bestätigt.

Ab dem 6. April 2021 könnt ihr euch drei Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5 holen, eines davon kommt direkt zum Debüt hinzu.

Spiel Nummer eins ist Days Gone. In dem 2019 veröffentlichten Open-World-Titel seid ihr als Biker und Kopfgeldjäger Deacon St. John im pazifischen Nordwesten der USA unterwegs. Nach einer Katastrophe ziehen dort wilde Kreaturen, Freaker genannt, durch die Landschaft. Mit ihnen müsst ihr zurechtkommen, während ihr nach einem neuen Lebensinhalt für ihn sucht.

Holt euch Days Gone im April mit PS Plus.

Mit Zombies bekommt ihr es in Zombie Army 4: Dead War zu tun. Rebellions Shooter, der sich alleine oder mit bis zu vier Spielern und Spielerinnen angehen lässt, führt euch in eine alternative Version der Geschichte, wo ihr einen finsten Plan aufdeckt und euch mit der Überlebenden-Brigade unter anderem durch Italien kämpft.

Direkt zum Release kommt Oddworld: Soulstorm zu den PlayStation-Plus-Spielen. Soulstorm knüpft an Oddworld: New 'n' Tasty von 2014 an und macht Protagonist Abe zum Anführer einer Revolution. Mit ihm absolviert ihr zum einen actionreiche Abschnitte, während ihr in anderen eher still und heimlich vorgehen müsst. "In spannenden Actionsequenzen können Spieler sogar Abes Herzschlag spüren, sodass das Gefühl der Immersion dank des haptischen Feedbacks des DualSense noch stärker hervorgehoben wird", heißt es.

Verfügbar sind die neuen PS-Plus-Spiele ab dem 6. April.

Bis dahin könnt ihr noch Final Fantasy 7 Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint, Maquette und Destruction AllStars im PlayStation Store herunterladen.

Wer noch kein PlayStation Plus hat, kann sich ein Abonnement in verschiedenen Ausführungen im PlayStation Store holen.