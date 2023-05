PlayStation Plus Collection verschwindet bald: Euch bleiben nur noch wenige Tage.

In wenigen Tagen streicht Sony die PlayStation Plus Collection aus dem Angebot von PlayStation Plus.

Aktuell ist also eure letzte Chance gekommen, euch noch einige der enthaltenen PS4-Klassiker für eure Bibliothek zu sichern.

Bleiben weiterhin spielbar

Wer sich die PS4-Spiele aus der PlayStation Plus Collection in seine Spielebibliothek holt, kann sie auch nach dem Wegfall der Collection am 9. Mai 2023 weiterhin spielen, solange ein aktives Abonnement besteht.

Tut ihr das nicht, besteht nachträglich keine Chance mehr, auf die Spiele zuzugreifen, solange sie nicht ins normale PS-Plus-Angebot kommen.

Diese Spiele sind davon betroffen:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III - Zombie's Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet and Clank

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief's End

Until Dawn

Die Collection wurde im Jahr 2020 eingeführt und umfasst eine Reihe ausgewählter PS4-Spiele, die Käuferinnen und Käufer einer PlayStation 5 auf ihrem Gerät spielen konnten.