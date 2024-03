Days-Gone-Studio arbeitet an einem AAA-Titel und es wird ein Live-Service-Spiel

Bend Studio, der Entwickler hinter dem PlayStation-Hit Days Gone, arbeitet derzeit an einem neuen AAA-Projekt. Wie aus einer Stellenbeschreibung hervorgeht, handelt es sich dabei um ein Live-Service-Spiel.

Multiplayer und Live-Service von Bend Studios

In der Ausschreibung sucht Bend Studios nach einem neuen leitenden Projektmanager mit "praktischer Erfahrung in der Spieleentwicklung in leitender Funktion beim Versand von AAA-Live-Service-Spielen". Der neue Mitarbeiter soll eine Führungsrolle erhalten und zudem Erfahrung in der "Neudefinition von Studios" mitbringen, "die sich von der traditionellen, auf 'Boxed Products' fokussierten Spieleentwicklung hin zu Live-Service-Entwicklungsstudios entwickeln".

Im Jahr 2019 erschien Days Gone, bei dem ihr auf dem Motorrad durch eine postapokalyptische Welt voller Zombies knattert. 2021 erschien das Survival-Abenteuer auf dem PC.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu Days Gone:

Days Gone: Film soll eine "Liebeserklärung an Motorradfilme" werden

Days-Gone-Macher hatte Ideen für Resistance-Spiel mit offener Welt, doch Sony lehnte ab

Days-Gone-Entwickler Bend arbeitet an einer neuen Marke

Drei Jahre später kündigte Bend Studios ein neues Projekt an, mit dem das Studio eine neue IP schaffen will. Der AAA-Titel mit Multiplayer-Elementen soll auf dem Open-World-System von Days Gone aufbauen. Eine Adaption von Days Gone ist ebenfalls auf dem Weg.