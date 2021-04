PlayStation Store Frühlings-Sale: Ghost of Tsushima, Last of Us 2, FIFA 21 und mehr billiger!

Im PlayStation Store läuft ein neuer Frühlings-Sale

Bis zum 28. April 2021 erwarten euch dort zahlreiche Angebote

Am 14. April kommen noch einmal neue Angebote hinzu

Jetzt wird es auch im PlayStation Store Frühling mit neuen Spieleangeboten! Im Sale gibt es im Moment zahlreiche Spiele vergünstigt, aber auch DLCs und Erweiterungen sind im Angebot, darunter auch besondere Deluxe-Editionen oder Exklusivtitel wie Ghost of Tsushima.

Hier haben wir ein paar der interessanten Angebote für euch aufgelistet:

13 Sentinels: Aegis Rim

Ein merkwürdiger Titel, wie wir das von Animes kennen, aber dahinter verbirgt sich ein spannendes JRPG von den Odin-Sphere-Machern. Darin erwartet euch die komplexe Handlung einer geheimnisvollen Sci-Fi-Saga mit 13 verschiedenen Charakter-Perspektiven und einem Wechsel zwischen verschiedenen Genres. 13 Sentinels bedient sich nämlich Elementen aus Strategie, Visual Novel, Rollenspiel und mehr. Zwar steht in diesem detektivischen Mystery-Game die Handlung im Fokus, es gibt aber auch taktische Kämpfe und das alles in einem besonderen Anime-2D-Stil.

Randal's Monday

Schräge Zeitschleifen sind seit Komödien wie "Und täglich grüßt das Murmeltier" nicht mehr wegzudenken und auch der titelgebende Anti-Held Randal ist in diesem Point-and-Click-Abenteuer in so einer gefangen. Er erlebt nämlich immer und immer wieder denselben Montag und dieser Tag hat es in sich! Randal's Monday ist nämlich nicht fluffiger Feelgood-Stoff, sondern ein abgedrehtes Abenteuer voller Flüche, Alkohol, moralisch fragwürdiger Entscheidungen und einem rabenschwarzen Humor, der an Comedy-Zeichentrickserien à la Family Guy und Co. erinnert - bitterböse Unterhaltung, gepaart mit kniffligem Rätselfutter

Neben spannenden Vollversionen gibt es aktuell aber auch noch zahlreiche DLCs und Zusatzinhalte vergünstigt, so zum Beispiel Fortnite-Pakete (unter anderem das Letzter-Lacher-Paket für 20,09 Euro) oder Erweiterungen zu Sims 4 (z.B. Sims 4 - Inselleben für 19,99 Euro).

Wenn ihr noch mehr Angebote wollt, schaut doch mal auf die Übersichtsseite des Sales.