Lego Super Mario fragt plötzlich nach Luigi - neues Starter-Set kommt im Sommer

Lego Super Mario fragt nach Luigi

Nach einem neuem Firmware-Update erkundigt er sich nach seinem Bruder

Ein Luigi-Starter-Set soll im Sommer erscheinen

Die Lego-Version von Super Mario hat plötzlich damit angefangen, nach seinem Bruder Luigi zu fragen.

Wie Nutzern und Nutzerinnen auffiel, passiert dies nach dem jüngsten Firmware-Update für die interaktive Figur, nachdem Mario ein Nickerchen hält.

Das Verhalten von Lego Super Mario zeigte Twitter-Nutzer "Jay Phoenix" in einem kurzen Video:

So, was fiddling about with LEGO Mario for the first time in ages cos of that new treasure hunt update and pic.twitter.com/Ztk44ZAY3G — Jay Phoenix (@AyliffeMakit) April 15, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Das ist ein sehr kreativer Weg, um seinen vermissten Bruder zu finden", kommentierte Lego auf Facebook. " Wir haben bemerkt, dass Lego-Mario begonnen hat, nach ihm zu rufen. Wir gehen der Sache nach und hoffen, bald Klarheit darüber zu haben, warum das so ist. Bleib dran!"

Mittlerweile ist aber klar, was dahintersteckt, denn es kommt ein neues Starter-Set mit Luigi. Mit der Veröffentlichung ist demnach im Sommer zu rechnen, vermutlich im Juli. Der Preis des Starter-Sets dürfte dann wahrscheinlich bei um die 60 Euro liegen.

Neben Luigi befindet sich in dem neuen Starter-Set auch ein pinkfarbener Yoshi, natürlich gibt's außerdem noch die grüne Röhre als Startpunkt, eine Zielflagge und einen kleinen Kurs dazu. Diesen könnt ihr dann wie alle anderen Bausätze der Reihe mit den restlichen Sets zu Lego Super Mario kombinieren und so eure eigenen Kurse zusammenbasteln.

Anscheinend könnt Mario und Luigi dann auch gegeneinander antreten. Wie das Ganze im Detail funktioniert, ist derzeit aber noch nicht bekannt.

Das Luigi-Starter-Set dürfte dann eines von mehreren neuen Sets der nächsten Welle an Lego-Super-Mario-Produkten sein, die im Sommer auf den Markt kommen. Welche davon abgesehen noch dazugehören, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Hier bekommt ihr einen Überblick über die aktuellen Super-Mario-Sets von Lego.