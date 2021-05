Mass Effect: BioWare ändert Talis kontroverses Kabinenfoto in der Legendary Edition

BioWare hat ein Foto von Tali in der Mass Effect Legendary Edition ausgetauscht

Das bisherige Foto wurde nach der Veröffentlichung von Teil drei von Teilen der Community kritisiert

Ein Foto von Tali'Zorah in Mass Effect 3 sorgte damals bei einigen Fans für kontroverse Diskussionen.

Darauf reagiert BioWare nun mit einigen Jahren Verspätung in der brandneuen Legendary Edition, die seit Freitag erhältlich ist.

Achtung: Spoiler

Seit dem Start der Reihe im Jahr 2007 war Talis Gesicht immer wieder ein Thema. In den Spielen muss sie stets einen Anzug tragen, der sie vor Krankheiten schützt, daher konnten Spieler und Spielerinnen nie ihr wahres Gesicht sehen.

Das änderte sich in Teil drei, zumindest für die Spieler und Spielerinnen, deren Charakter eine Romanze mit Tali hatte. Hier tauchte dann ein Foto in einem Bilderrahmen von ihr auf, das sie ohne ihre Gesichtsmaske zeigte.

Dabei handelte es sich um ein Stockfoto eines menschlichen Fotomodels, das mithilfe von Photoshop verändert wurde - einige Fans machte dies weniger glücklich, sie hielten es für eine eher billige Lösung, bei der BioWare sich nicht wirklich viel Mühe gegeben habe.

Tali damals...

Spulen wir neun Jahre vor und nun gibt es für Tali ein neues Foto in Shepards Kabine, wenn er eine Romanze mit ihr hat.

Reddit-Nutzer Maxgoods hat ein Bild davon im Subreddit zu Mass Effect veröffentlicht, auch ein Video dazu gibt es.

...und heute.

Etwaige Zweifel daran räumte dann der Mass-Effect-Modder Orikon aus dem Weg, indem er es bestätigte:

NEW: Tali's cabin photo has been changed in the Legendary Edition. Thank you @macwalterslives!



And nope, this isn't fake. Screenshot taken one minute ago, thanks to my assistant @N7Hadrorex @MassEffect_News #MassEffect #bioware pic.twitter.com/QMtKlRa7XA — Orikon (@masseffect_peom) May 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ob das neue Foto die Fans zufriedenstellt? Abseits der weißen Augen hat Tali nach wie vor ein Gesicht in eher menschlicher Form. Besser als das Stockfoto sieht's für manche auf jeden Fall aus.

Wie findet ihr das neue Bild von Talis Gesicht? Hat euch der alte Look gestört oder war das euch weitestgehend egal?