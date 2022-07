Das Ende von Mass Effect 3 war ursprünglich etwas anders geplant

Ursprünglich hatte Mass Effect 3 ein anderes Ende, das auch den Weg für einen vierten Teil geebnet hätte.

Das hat Drew Karpyshyn, früher Autor bei BioWare, in einem Reddit-AMA ausgeplaudert.

Wie das ursprüngliche Ende von Mass Effect 3 aussah

Mass Effect 3 hat drei verschiedene Enden, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt. Enden, die damals für einiges an Kritik sorgten.

Ob das ursprüngliche Ende zufriedenstellender gewesen wäre? Das lässt sich schwer sagen. Karpyshyn zufolge wäre die Tür für einen vierten Teil aber weit offen gewesen.

"Wir hatten einige sehr grobe Ideen ausgearbeitet", schreibt er. "Im Grunde genommen ging es darum, die Reaper durch die Massenportale anzulocken und dann das gesamte Netzwerk in die Luft zu jagen, um sie auszulöschen. Dadurch wurden aber auch die Portale zerstört/beschädigt und jede galaktische Gemeinschaft wäre von den anderen isoliert. Aber wir mussten noch viele Details ausarbeiten und es gab einige Probleme mit dieser Option, zum Beispiel war die Frage, was wir dann im nächsten Spiel tun würden."

Unklar bleibt, ob es in dem Fall noch einmal verschiedene Varianten gegeben hätte. Ein anschließender Teil hätte sich mit dem Wiederaufbau des Massenportal-Netzwerks befassen können.

Aktuell arbeitet BioWare an Mass Effect 5, das sich noch in einer frühen Phase befindet und, bisherigen Teasern nach zu urteilen, in die Milchstraße zurückkehrt.