Pokémon: Release-Termine für Strahlender Diamant, Leuchtende Perle und Pokémon Legenden: Arceus bestätigt

Pokémon: Strahlender Diamant und Leuchtende Perle erscheinen am 19. November 2021

Pokémon Legenden: Arceus wird am 28. Januar 2022 veröffentlicht

The Pokémon Company hat heute die Release-Termine von drei Pokémon-Spielen bestätigt.

Noch in diesem Jahr, am 19. November 2021, werden demnach Pokémon: Strahlender Diamant und Pokémon: Leuchtende Perle für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Ein wenig mehr als zwei Monate später, am 28. Januar 2022, folgt dann bereits Pokémon Legenden: Arceus.

Bei Strahlender Diamant und Leuchtende Perle handelt es sich um Remakes der 2006 für den DS veröffentlichten Titel Pokémon Diamant und Pokémon Perl, die in der Sinnoh-Region spielen.

Neue Pokémon-Abenteuer warten auf euch.

"Die Geschichte der Originale bleibt unverändert und verschiedene Spielfunktionen werden farbenfroh zu neuem Leben erweckt", heißt es. "Trainer erwartet ein Abenteuer durch die Sinnoh-Region, das sich sowohl nostalgisch als auch aufregend neu anfühlt."

Auf der Verpackung des Spiels ist unter anderem der Kraterberg zu sehen, der über der Sinnoh-Region hervorragt.

Darüber hinaus führt The Pokémon Company in einem neuen Update für Pokémon Home den Fangkalender ein.

Der wird wie folgt beschrieben: "Dieser ermöglicht es Nutzern, ihre Pokémon dem Fangdatum nach geordnet anzusehen. Trainer können sich mit dieser Funktion an besondere Momente ihrer Abenteuer zurückerinnern - wie an den Tag, an dem sie ein bestimmtes Pokémon zum ersten Mal gefangen haben, den Tag eines Events oder einen Moment, in dem sie ein Pokémon als Geschenk erhalten haben."

"Außerdem führt dieses Update die Möglichkeit ein, die im Pokédex von Pokémon Home registrierten Pokémon aus verschiedenen Perspektiven anzusehen, z. B. von oben oder von hinten. Damit können Trainer einen besseren Blick auf ihre Pokémon werfen."