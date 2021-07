Tokio feiert mit Videospielmusik die Eröffnung der Olympischen Spiele!

Wer sich aktuell die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio anschaut, hört dort einige bekannte Klänge beziehungsweise hat diese gehört.

Vor allem dann, wenn ihr ein Faible für japanische Videospiele habt, denn verschiedene Musikstücke aus bekannten Reihen waren während des Einlaufs der Nationen zu hören.

Zu den Spielen, von denen dabei Musik zu hören war, gehörten unter anderem Final Fantasy, Monster Hunter, Dragon Quest, Sonic the Hedgehog und Chrono Trigger.

Musik, die Fans der Spiele natürlich sofort auffiel, in Beiträgen auf sozialen Medien wurden zahlreiche Beiträge und Ausschnitte dazu veröffentlicht.

Sonic music (Star Light Zone) during the Olympics opening ceremony? Don't mind if I do pic.twitter.com/HAxYqrq7pw — Chris Scullion (@scully1888) July 23, 2021

Final Fantasy Music at the Olympics haha pic.twitter.com/8MHwS49Rfv — Sam (@SamMaverickMac) July 23, 2021

Turned on the opening ceremony of the #Olympics and I swear when India is introduced, the accompanying music is Frog?s theme from Chrono Trigger pic.twitter.com/mEs9ldVAVC — Mike Sullivan (@MSul731) July 23, 2021

Die komplette Tracklist der Videospielmusik bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio sieht laut Nikkan Sports (danke, VGC) wie folgt aus:

Dragon Quest - Introduction: Lotto Theme

Final Fantasy - Victory Fanfare

Tales of - Sley's Theme

Monster Hunter - Proof of Hero

Kingdom Hearts - Olympus Coliseum

Chrono Trigger - Frog Theme

Ace Combat - First Flight

Tales of Series - Royal Capital

Monster Hunter - Wind of Departure

Chrono Trigger - Robo's Theme

Sonic the Hedgehog - Star Light Zone

Winning Eleven (PES) - eFootball Walk-On Theme

Final Fantasy - Main Theme

Phantasy Star Universe - Guardians

Kingdom Hearts - Hero's Fanfare

Gradius (Nemesis) - 01 Act 1-1

NierR - Initiator

Saga - Makai Ginyu Poetry Saga Series Medley 2016

SoulCalibur - The Brave New Stage of History

Aber irgendwer hat wohl die bekannte Mario-Musik vergessen! Egal, für Fans der Spiele und für die Repräsentation dieser Titel ist das natürlich ein schönes Zeichen.

Und wo wir gerade von den Olympischen Spielen an: Nicht nur JRPG-Fans dürfte Googles neues Olympia-RPG gefallen.

Habt ihr euch die Eröffnungsfeier angeschaut oder schaut sie gerade noch an? Was sagt ihr dazu, dass dort Videospielmusik aus japanischen Spielen zu hören war? Und welche Videospielmusik hättet ihr euch dort noch gewünscht?