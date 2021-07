Prime Gaming beschenkt euch im August in Genshin Impact, Fall Guys und Rainbow Six Siege

Nachdem wir bereits geklärt haben, welche Spiele euch im August bei PlayStation Plus und bei den Games with Gold erwarten, gibt es für die PC-Spieler jetzt noch einmal die Prime-Gaming-Angebote obendrauf. Diesmal sind unter anderem Inhalte für Genshin Impact, Fall Guys: Ultimate Knockout, Rainbow Six Siege dabei.

Bevor wir zu den In-Game-Geschenken kommen, grasen wir die kostenlosen Spiele ab, die Amazon seinen Prime-Mitgliedern schenkt. Noch bis zum 4. August 2021 könnt ihr euch die Standard-Edition von Battlefield 1 für den PC abholen.

Ab dem 2. August 2021 steht euch dann Battlefield V kostenlos zur Verfügung. Den (noch) neuesten Teil der Reihe könnt ihr als Standard-Edition für den PC bis zum 1. Oktober 2021 einlösen.

In einem Trailer zeigt Amazon, was ihr alles im August erwarten könnt:

Dazu gibt es noch eine Handvoll weitere Spiele geschenkt. Falls ihr keine Lust auf Weltkrieg-Szenarien habt, könnten ja abgesehen von Indiana Jones and the Fate of Atlantis noch Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura's Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska oder Lost Horizon 2 etwas für euch sein.

In Metamorphosis schlüpft ihr in die Chitinhülle des Käfers Gregor und erlebt ein First-Person-Adventure aus einer neuen Perspektive. A Normal Lost Phone lässt euch das rätselhafte Sozialleben von Laura erkunden - der Person, dessen Handy ihr gefunden habt.

Wie immer gibt es für viele Multiplayer-Spiele kleine, kosmetische Geschenkkörbchen. In Fall Guys erhaltet ihr das Beetle Buddy Bundle inklusive 6.500 Kudos, Genshin-Impact-Spieler erhalten 60 Primogems, 8 Hero's Wit und 5 Pilzpizzen und auch eine Epische Wildcard springt für Legends of Runeterra heraus.

Für Rainbow Six Siege gibt es neue Renown Booster, Smite-Spieler können sich den Gummy-Word-Medusa-Skin abholen und Valorant-Fans erhalten einen Gun Buddy. Wer Paladins, FIFA, World of Tanks oder Last Day on Earth spielt, kann auch bei Prime Gaming vorbeischauen.

Später im August kommen Items für World of Warships, League of Legends, Sea of Thieves, Destiny 2 und einige mehr.

Wie immer sind diese Angebote nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar und können ausschließlich von Amazon-Prime-Mitgliedern abgeholt werden, die ihr jeweiliges Spielkonto mit Amazon verknüpft haben - das lässt sich aber schnell nachholen.