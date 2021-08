Derzeit ist kein Xbox Game Pass für die Switch geplant - und es liegt nicht an Microsoft

Wie sieht's eigentlich mit dem Xbox Game Pass auf anderen Plattformen aus?

Eher nicht so gut, sagte Xbox-Chef Phil Spencer jüngst in einem Interview mit GamesRadar, wobei das nicht am fehlenden Willen von Microsoft liege.

"Normalerweise fragen mich die Leute, ob wir dieses oder jenes Spiel herausbringen", sagt er. "Ich sage dann immer, dass ich das komplette Xbox-Erlebnis anbieten möchte. Wir haben im Moment keine Pläne, es auf andere geschlossene Plattformen zu bringen, vor allem weil diese geschlossenen Plattformen so etwas wie den Game Pass nicht wollen. Es gibt eine Menge offener Plattformen, auf denen wir wachsen können: Web, PC und Mobile. Unser ganzer Fokus liegt also offen gesagt auf diesen Plattformen."

Warum andere, geschlossene Plattformen den Game Pass nicht wollen, könne er durchaus nachvollziehen, er sei aber offen für Gespräche.

Der Xbox Game Pass auf der Switch? Wie wäre das?

"Das ist kein Vorwurf an alle anderen, die ein System haben, das für sie funktioniert. Ich kann verstehen, warum sie das im Moment nicht durch den Game Pass stören wollen. Wenn wir sagen, dass wir wollen, dass jeder auf Xbox spielen kann, dann meinen wir damit, dass wir absolut offen für diese Gespräche sind, wenn wir das volle Erlebnis auf ein Gerät bringen können, das die Spieler wollen."

Kurz gesagt: Derzeit scheint es kein Interesse am Xbox Game Pass auf Systemen wie der Nintendo Switch zu geben, zumindest nicht von Nintendo.

Im vergangenen Dezember sagte Nintendo of Americas Präsident Doug Bowser dazu eher allgemein: "Wir suchen immer nach verschiedenen Möglichkeiten, wie wir unsere Kunden ansprechen können. Wir haben festgestellt, dass unser Katalog und der verfügbare Katalog von Drittanbietern, sei es über Nintendo Switch Online oder über den Kauf von Spielen im Handel, uns das wirklich ermöglicht."

Hättet ihr Interesse daran, den Xbox Game Pass auch auf Plattformen wie PlayStation oder Switch zu bekommen und dort zum Beispiel Xbox-Spiele via Streaming zu spielen?