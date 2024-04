The First Descendant: Probiert die neuen Features schon im Mai aus

Nexon hat zwei neue Dev Diaries zu The First Descendant veröffentlicht und eine neue Testphase für den 3rd-Person-Looter-Shooter angekündigt.

The First Descendant lädt zum Ausprobieren ein

In den Entwicklertagebüchern spricht Nexon über neue Funktionen, die aufgrund des Community-Feddbacks ins Spiel kommen. So etwa Ausrüstungssets, die im Vorfeld festgelegt werden können und verbesserte Informationen über ebendiese Ausrüstungsgegenstände.

Ein neues Menü-Design soll außerdem zur Vereinfachung des Navigierens führen und ihr erhaltet verbesserte Infos zu den Belohnungen, die auf euch warten. So soll die Überprüfung der Abwurfrate besonderer Gegenstände jetzt viel einfacher möglich sein.

Zusätzlich führt Nexon noch instanzierte Dungeons ein und verbessert das System für die Spielersuche sowie das Nutzererlebnis mit dem Interface von The First Descendant.

Was die neuen Spielinhalte angeht, so bringt Nexon einen Sondereinsatz mit dem Codenamen "Forschungsblockade, Labore, in denen ihr verschiedene Ausrüstungen wie Schusswaffen und Module ausprobieren könnt sowie Erfolge und Titel, die ihr für eure Dienste im Spiel erhaltet.

Im technischen Test könnt ihr euch selbst ein Bild von den vielen Neuerungen machen. Der offene Test findet am 25. Mai und am 26. Mai statt. Ihr könnt einfach teilnehmen, wenn ihr das möchtet. Ihr solltet euch jedoch bewusst darüber sein, dass euer Fortschritt nicht ins fertige Spiel übertragen wird.

Mehr Details gibt es auf der offiziellen Website zu The First Descendant.