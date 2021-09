So könnt ihr Hitman 2 auf der PS5 in 4K mit 60fps und DualSense-Unterstützung spielen

Hitman 2 ist diesen Monat einer der neuen PS-Plus-Titel. Und das Beste daran: Ihr könnt euch das Stealth-Game von IO Interactive nicht nur kostenlos für die PS5 holen, sondern es auch mit einigen Next-Gen-Features spielen - also 4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde und DualSense-Unterstützung.

In bester Auflösung an den Wachen vorbeischleichen.

Was müsst ihr tun, um Hitman 2 mit verbesserten Einstellungen zu zocken? Dazu müsst ihr den zweiten Teil mit der Hitman-3-Engine auszuführen. Das kostenlose Starterpaket dafür findet ihr im PlayStation Store (danke, Pushsquare).

Und so geht's:

Löst Hitman 2 bei PS Plus ein (Link)

Ladet das Hitman 3 Starterpaket herunter (Link)

Holt euch den kostenpflichtigen Hitman 3 Access Pass: Hitman 2 Standard (Link)

Startet Hitman 2 über das Starterpaket von Hitman 3

Inzwischen ist auch das Problem mit dem Import von Hitman-2-Leveln in Hitman 3 gelöst. Der dritte Teil der Reihe erschein am 20. Januar 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC und Google Stadia.