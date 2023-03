Hitman macht Pause: IO Interactive lässt das nächste Hauptspiel erstmal liegen

In absehbarer Zeit plant IO Interactive keinen großen neuen Titel zu Hitman. Der Hauptfokus von Entwickler IO Interactive liegt derzeit eher beim kommenden James-Bond-Projekt.

Hitman macht eine lange Pause

Im Januar wurde Hitman 3, der letzte Hauptteil aus dem Jahr 2021, in Hitman World of Assassination umbenannt und enthielt Inhalte aus dem ersten und zweiten Teil der Hitman-Serie. Zusätzlich bot das Spiel den Freelancer-Spielmodus sowie einen Einzelspielermodus mit Roguelike-Elementen, strategischen Möglichkeiten und ein individuell anpassbares Safehouse, das als Basis für die Operationen dient.

So ähnlich soll es mit Hitman auch erst einmal weitergehen: experimentell. Gegenüber unseren englischen Kollegen von Eurogamer sagte CCO Christian Elverdam von IO Interactive: "Wir haben eine so wunderbare Plattform, auf der wir weiter damit experimentieren können, was die Formel leisten kann und was die Leute von ihr erwarten."

Mehr zu Hitman 3:

"Im Moment ist ein großes, neues Hitman-Spiel etwas in der Schwebe, da wir ein anderes Agenten-Fantasy-Spiel entwickeln, das auch viel von unserer Zeit in Anspruch nimmt. Aber natürlich werden wir zum geliebten Agent 47 zurückkehren. Er ist immer noch sehr im Herzen dieser Firma."

Dieses andere Agentenspiel ist ein kommender James-Bond-Titel mit offizieller Lizenz. Aktuell ist der Titel nur unter dem Codenamen Projekt 007 bekannt.