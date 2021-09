Der Football Manager 2022 erscheint am 9. November - zum Launch im Xbox Game Pass

Der neue Football Manager 2022 von Sports Interactive und Sega hat einen Termin: am 9. November 2021 wird der Fußballmanager veröffentlicht.

Und das nicht nur für PC und Mac, am gleichen Tag wird auch noch die Xbox Edition veröffentlicht.

Mit dem Xbox Game Pass zur Trainerkarriere

Eure Trainerkarriere könnt ihr direkt zum Launch mit dem Xbox Game Pass beginnen. Das gilt sowohl für die Xbox- als auch für die PC-Version des Football Manager 2022.

"FM22 wird neue Wege für die Football-Manager-Reihe einschlagen, da wir am ersten Tag auch via Xbox Game Pass erscheinen", sagt Miles Jacobson, Studio Director von Sports Interactive. "Der Erfolg unserer Rückkehr auf die Xbox im letzten Jahr hat unsere Erwartungen übertroffen, und wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Microsoft zu erweitern, um Game-Pass-Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, genau das zu erleben, was einem echten Fußballmanager am nächsten kommt."

Eure Trainerkarriere geht weiter.

Neue Features und weitere Plattformen

Sega zufolge erwarten euch "neue, fortschrittliche Möglichkeiten", mit denen ihr eure Stärken entdecken und euren Fußballstil entwickeln könnt. Nähere Details zu den neuen Spielfunktionen folgen in den kommenden Wochen.

Ebenfalls am 9. November 2021 ist mit der Veröffentlichung von Football Manager 2022 Mobile auf iOS und Android zu rechnen. Nähere Details zum Football Manager 2022 Touch, der auf die Nintendo Switch kommt, folgen in Kürze.

Wer das Spiel vorbestellt, erhält mittels Early Access übrigens ganze zwei Wochen vor Verkaufsstart bereits Zugang zum Spiel.