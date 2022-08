Prime Gaming: Assassin's Creed Origins, Football Manager 2022 und Mordors Schatten im September gratis

Amazon hat die Spiele bekannt gegeben, die ihr im September kostenlos mit Amazon Prime Gaming bekommen könnt.

Und da sind im neuen Monat einige hochkarätige Namen mit dabei.

Das Line-up von Prime Gaming im September

Da hätten wir alleine schon einmal zwei umfangreiche Open-World-Spiele, die euch einige Stunden beschäftigen können: Assassin's Creed Origins und Mittelerde: Mordors Schatten.

Nicht weniger lange kann euch der Football Manager 2022 beschäftigen, wenn ihr euch auf ihn einlasst. Deutlich kürzer ist dagegen der Adventure-Klassiker The Dig aus dem Hause LucasArts.

Außerdem gibt’s noch das Roguelike Defend the Rook, mit der Französischen Revolution befasst ihr euch in We, The Revolution und in Castle on the Coast durchquert ihr mit George the Giraffe ein handgezeichnetes Retro-3D-Schloss. Okay. Bleibt noch Word of the Law: Death Mask Collector's Edition, in dem ihr Verbrechen und Regierungsgeheimnisse untersucht.

Fast alle genannten Spiele sind für euch ab dem 1. September als PC-Versionen verfügbar, wenn ihr eine Prime-Mitgliedschaft habt. Außer Mittelerde, das kommt erst am 2. September.