Konsolen-Verkäufe im August: Switch noch immer Sieger und Xbox Series knackt 7 Millionen

Die Switch führte im August noch immer die Charts der meistverkauften Konsolen an, wie es aussieht. Schätzungen zufolge hat sich das Gerät von Nintendo mittlerweile insgesamt ca. 90,55 Millionen Mal verkauft, im August alleine 301.405 Mal und damit stricht die Switch letzten Monat erneut die Konkurrenz aus.

Die Schätzungen der Verkaufszahlen stammen von VGChartz für den vergangenen August. Im Vergleich zur Switch verkaufte sich die PS5 in dieser Zeit ca. 203.654 Mal mit einer Gesamtzahl von ca. 11,45 Millionen.

Die Xbox Series X/S hingegen kann 130.365 verkaufte Exemplare und damit insgesamt 7,06 Millionen verzeichnen. Damit hat die Microsoft-Konsole einen neuen Meilenstein geknackt und daran zeigt sich auch, dass die Xbox Series X/S schon jetzt etwas größere Erfolge verzeichnen kann, als die Vorgänger-Konsole Xbox One, zumindest was die Verkaufszahlen bis jetzt betrifft.

Die Switch wurde im August noch immer am Häufigsten verkauft

Die PS4-Verkäufe gingen im Vergleich zum Vorjahr sogar um 73,6% zurück und die Xbox One um 56,1%, also deutlich stärker als die Switch-Verkäufe, was aber nicht verwunderlich ist.

Nach der Markteinführung der Next-Gen werden sich viele zwei Mal überlegt haben, sich die alten Geräte jetzt noch zu holen. Besonders hat es aber den 3DS erwischt, der um 84,7% zurückging, das Teil ist mittlerweile aber auch schon 10 Jahre alt.

Im Wochenvergleich befand sich die Switch gerade im Aufwind, die X/S-Verkäufe stagnieren im Vergleich und die der PS5 sind etwas zurückgegangen. Mal sehen, wie lange sich die Switch noch auf dem ersten Platz der monatlichen Verkaufszahlen halten kann, vermutlich noch so lange, bis der Engpass bei PS5 und Xbox Series etwas gedeckt ist.