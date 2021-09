Gran Turismo 7 unterstützt Raytracing nur in bestimmten Modi

Gran Turismo 7 soll Raytracing auf der PlayStation 5 unterstützen - aber nur in einem bestimmten Modus.

Gegenüber der japanischen Website Game Watch sagte Kazunori Yamauchi, leitender Direktor von Polyphony Digital, dass Raytracing vorerst nur bei den Replays und in der Garage verwendet wird (danke, wccftech).

Das bedeutet: Kein Raytracing während den Rennen - also dort, wo die Technologie am besten punkten könnte. Beim Autofahren sei es laut Yamauchi einfach "echt schwierig" zu implementieren. Jetzt gibt es Raytracing also nur außerhalb der wilden Pistenschlachten.

In der Solo-Kampagne und dem GT Café wird Gran Turismo 7 eine permanente Internetverbindung benötigen. In einem Interview mit Eurogamer sagte Yamauchi, dass es dabei darum ginge "das Cheaten insgesamt zu verhindern, wenn Leute versuchen, die Speicherdaten zu verändern". Nur der Arcade-Modus, der keinen Einfluss auf die Speicherdaten nimmt, kann offline gespielt werden.

Gran Turismo 7 kommt am 4. März 2022 weltweit für PlayStation 5 und PlayStation 4 auf den Markt.