Diese 4 Spiele stecken in der Castlevania Advance Collection

Die Castlevania Advance Collection von Konami ist mittlerweile ein offenes Geheimnis.

Bereits im Juni tauchte eine Alterseinstufung dafür auf, es folgten weitere und vergangene Woche wurde sie für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC eingestuft.

Konami muss es nur noch offiziell machen

Was jetzt noch fehlt, ist eine offizielle Ankündigung von Konami, denn die neueste Einstufung aus Taiwan (via Gematsu) verrät uns nun auch den Inhalt.

Demnach umfasst die Castlevania Advance Collection die Game-Boy-Advance-Titel Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance und Castlevania: Aria of Sorrow, hinzu kommt das SNES-Spiel Castlevania: Dracula X.

Einzig die offizielle Ankündigung fehlt noch.

Bleibt die Frage, wann sie angekündigt wird? Die neue Nintendo Direct in der kommenden Nacht könnte ein geeigneter Anlass dafür sein.

Verantwortlich für die Collection ist Entwickler M2. Das japanische Studio kümmerte sich bereits um die 2019 veröffentlichte Castlevania Anniversary Collection.