Aspire: Ina's Tale ist ein hinreißender Puzzle-Hüpfer für kalte Couch-Tage

Es müssen ja nicht immer die ganz großen, actiongeladenen, lauten Spiele sein. Gerade in der kalten Jahreszeit finde ich haben eine warme Decke, ein Heißgetränk und ein kleiner Indie-Geheimtipp ohne 100 Spielstunden oft nicht weniger Reiz. Selbst wenn sie einen extrem nichtssagenden Titel haben? Aspire: Ina's Tale von Wondernaut Studio ist nämlich einfach mal kein riesiges Gaming-Epos, sondern ein kurzes, aber bildhübsches Platformer-Spiel und ein klitzekleiner Augenschmeichler für zwischendurch.

Der Name ist nicht immer Programm

Und das ist in diesem Fall gut so, denn ein Spiel mit dem Titel Aspire: Ina's Tale würde einem vielleicht nicht sofort im Gedächtnis bleiben, das detailreiche, musikalisch perfekt eingerahmte Design mit leichtem Origami-Touch dafür eher - da rückt die bittersüße Erzählung beinahe in den Hintergrund. Aber trotzdem einmal von vorne, worum geht es eigentlich in Aspire? Die Frage ist entweder sehr leicht oder sehr kompliziert zu beantworten.

Fassen wir es kurz: Ein junges Mädchen namens Ina, eine Priesterin, die auch "Das Herz" genannt wird, erwacht aus einem unendlich langen Schlaf in einem fantasievollen Turm. Schnell wird allerdings klar - sie ist in der düsteren Verlies-Ebene gefangen. Also sucht sie nach einem Ausweg, versucht ihre Vergangenheit zu ergründen, trifft ein paar eigenartige Personen auf dem Weg und muss komplizierte Puzzles und gefährliche Monster überstehen.

Zwischen Glitzerstaub und Ruinen erwacht Hauptfigur Ina im fantasievollen Turm

Dabei geht es natürlich auch um Selbsterkenntnis und Mut und Verantwortung und einige philosophische Fragen mehr... fast hätte ich "und lauter so ein Kram" gesagt, das soll jetzt aber auf gar keinen Fall abwertend klingen! Ich mag tiefgründige Themen, das Poetische von Aspire liegt allerdings weniger in den Texten selbst, sondern mehr in der Kombination aus Optik, Sounds, Musik und Mysterium.

In der Handlung bleiben die philosophischen Themen eher bei geheimnisvollen Andeutungen und das ist okay. Mich muss ja nicht jedes Spiel völlig zerstört und verändert zurücklassen, es darf auch einfach mal leicht sentimental die Fantasie anregen und das schafft Aspire. Es gibt deutlich mehr Bild als Text und viele Elemente im Spiel werden extra nicht "übererklärt", worauf man sich dann selbst einen Reim machen darf.

Selbst im düsteren Kerker gibt es für Ina Lichtblicke in Form von Kristallen und kleinen Lichtgeistern

Vertont sind die Texte nicht - nicht richtig zumindest, denn Geräusche geben sie von sich, der Echoeffekt gibt den Klängen dann noch einen magischen, geheimnisvollen Touch. Zum sanften, etwas melancholischen Soundtrack kann man sich dann perfekt in eine arme Decke mümmeln und in die geheimnisvolle Welt entführen lassen.