Assassin's Creed: The Ezio Collection (Switch) - Test: Ein paar Ärgernisse und drei tolle Spiele

Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber die Assassin's-Creed-Trilogie rund um Ezio Auditore da Firenze zählt für mich nach wie vor mit zum Besten, was die Serie in all ihren Jahren seit dem Start hervorbrachte. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, diese drei Abenteuer, bestehend aus Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations, auch unterwegs auf eurer Nintendo Switch zu erleben. Leider ist es nicht ganz die perfekte Umsetzung geworden, zumindest in mancher Hinsicht. Fangen wir daher mit den Ärgernissen an...

Eines davon betrifft die physische Version der Ezio Collection. Mit der darin erhaltenen Cartridge habt ihr lediglich Zugriff auf Assassin's Creed 2, das sich darauf befindet und rund 7 Gigabyte Speicherplatz beansprucht. Alle anderen Inhalte müssen zusätzlich heruntergeladen werden, somit landet ihr am Ende bei rund 35 Gigabyte. Sorgt also vorab für ausreichend Platz auf eurer Speicherkarte.

Braucht die Ezio Collection nun Ubisoft Connect oder nicht? Ein wenig umständlich ist der Start der Ezio Collection. Wenn eine Internetverbindung besteht, setzt die Sammlung zwingend einen Ubisoft-Connect-Account voraus. Ihr müsst euch mit einem anmelden oder einen neuen erstellen, sonst guckt ihr hier die ganze Zeit nur auf den Startbildschirm und könnt nichts weiter machen. Mit der Aktivierung des Flugzeugmodus auf der Switch lässt sich das umgehen und ihr könnt die Spiele ohne Account-Anmeldung starten. Mal ehrlich, Ubisoft: Muss das so sein? Zum Auftakt erst einmal eine kleine Schlägerei. (Assassin's Creed 2) Ein Teil der Spiele, der fehlt, sind die Multiplayer-Modi aus Brotherhood und Revelations. Nicht, dass ich sie vermissen würde, für mich waren die damals schon fehl am Platz. Aber das ist natürlich etwas, was ihr in Bezug auf den Inhalt wissen solltet. Zwei Kurzfilme runden das Paket inhaltlich ab, allerdings ohne jegliche Medien-Optionen. Pausieren, vor- oder zurückspulen? Wer braucht das schon? Drückt ihr einen Knopf, ob versehentlich oder nicht, landet ihr wieder im Hauptmenü und eure vorherige Position wird nicht gespeichert. Ebenso halten die Kurzfilme eure Switch je nach Einstellung nicht davon ab, dass sich der Bildschirmschoner aktiviert. Ihr müsst also am Stick herumfummeln oder vorher diese Option anpassen. All das mindert letztlich nicht den Spielspaß, den ihr mit dieser Collection und ihren drei Spielen haben könnt. Jedes davon ist auch heute noch unterhaltsam zu spielen und beschert euch ein paar schöne Stunden, wenngleich ihnen die Zeichen der Zeit im Hinblick auf die Mechaniken und den spielerischen Flow anzumerken sind, vor allem Assassin's Creed 2. Ein paar kleinere Modernisierungen der Spielmechaniken hätten den Titeln nicht geschadet. Nun, immerhin ist so gesichert, dass sie weitestgehend originalgetreu sind.

Technisch herrscht bei der Ezio Collection noch Verbesserungsbedarf Sowohl im Dock als auch im Handheld-Modus halten die Spiele überwiegend ihre 30 Frames pro Sekunde. Visuell schlägt sich das Trio gut auf der Switch, wenngleich ihr im Handheld-Modus ein paar kleinere Abstriche machen müsst. Das betrifft vorwiegend unwichtige NPCs, bei denen das Spiel zu weniger detaillierteren Modellen wechselt, wenn ihr nicht gerade direkt neben ihnen steht. In den Zwischensequenzen präsentiert sich die Bildrate hingegen etwas wackliger, wahrscheinlich um hier durchgehend die beste Qualität zu gewährleisten. Vereinzelt sind die Einbrüche spürbar, aber es nichts, was der Collection das Genick bricht. Ezio ist älter geworden. (Assassin's Creed Revelations) Ansonsten gibt's hier und da einzelne Problemchen, die wir aus so ziemlich jedem Assassin's Creed kennen. Einzelne KI-Schwierigkeiten, kleinere Bugs wie Audio-Aussetzer oder Clipping-Probleme bei Kleidung, nichts Wildes. Unschöner sind da die Herausforderungen, vor die euch er hohe Eingabe-Lag stellt, sowohl im Dock als auch im Handheld-Modus. Grundsätzlich kann das alle Spiele betreffen, es zeigt sich etwa bei den First-Person-Sequenzen in Revelations verstärkt. Ein Update dafür wäre angebracht. Abseits der Hauptspiele sind sämtliche Singleplayer-DLCs enthalten und via Ubisoft Connect erhaltet ihr Zugriff auf weitere Belohnungen. Die Switch-exklusiven Features wie HD Rumble, Touchscreen-Steuerung und eine angepasste Benutzeroberfläche sind auf jeden Fall nice to have, aber auch nichts, was euch gezielt zum Kauf verleitet.