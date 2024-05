Umurangi Generation VR im Test: So sehr schadet schwaches VR starker Spielkunst

Clever gemachter Blick in eine dystopische Zukunft, der allerdings unter einer technisch und inhaltlich ausgesprochen schwachen VR-Umsetzung leidet.

Kennt ihr Tauranga? Ich gebe zu, dass ich mich nicht daran erinnern kann, den Namen dieser Stadt vor dem Erscheinen von Umurangi Generation je gehört zu haben – die famose und verdächtig ähnliche benannte Turanga Leela lasse ich mal außen vor. Der Ort befindet sich in Neuseeland, wurde ursprünglich von den Maori besiedelt und ist Schauplatz des erwähnten Umurangi Generation: ein dystopischer Blick in die Zukunft von Naphtali Faulkner, der selbst Maori ist.

Umurangi Generation VR Release: 18. 04. 2024

Plattformen: PS VR2, Quest 2/3

Entwickler: Origame Digital

Publisher:Playism

Interessant ist sein bereits 2020 erschienenes Spiel unter anderem deshalb, weil es wie viele Kunstwerke Fiktion und Wirklichkeit vereint (ich werde keine Einzelheiten aus späteren Levels vorwegnehmen), und weil es kein Spiel ist, wie man es im klassischen Sinn vielleicht erwartet.

In Umurangi Generation sowie dessen frisch für PlayStation VR2 und Quest veröffentlichter Virtual-Reality-Umsetzung ist man nämlich als Fotograf unterwegs, der lediglich ein paar Bilder machen soll. Auf dem einen sollen sich sieben Vögel, auf dem nächsten vier Fahrräder, auf einem weiteren ein bestimmtes Graffiti und so weiter befinden, wobei manche Aufnahmen mit einem bestimmten Objektiv gemacht werden müssen.

Man schaut also hin, anstatt einzugreifen. Man liest auch nichts oder interagiert auf irgendeine Weise. Man ist tatsächlich nur Beobachter einer Art bewegter Momentaufnahme – in einem Alltag, wo ständig präsente Soldaten Wache schieben und wo um verlorene Menschen getrauert wird, während in der Ferne Gewehre knattern.

Schade finde ich nur, dass die Fotos nach dem Auslösen zwar als Screenshots auf der Konsole vorhanden sind, aber nicht im Spiel schon in einem Album aufgehoben werden. Immerhin kann man sich auch unabhängig von den verlangten Aufgaben als Fotograf betätigen, verschiedene Linsen verwenden und die Aufnahmen nachbearbeiten.

Das war technisch schon vor vier Jahren kein Meilenstein; weil die meisten Bewohner Taurangas etwa recht starr am Fleck innehielten und nicht ein Wort über die Lippen brachten. Als eine Art lebensnahe Installation funktionierte das aber hervorragend, auch weil Faulkners dem Ganzen einen extrem abstrakten Anstrich verlieh.

Nur trifft leider das genaue Gegenteil für die VR-Version seines digitalen Kunstwerks zu. Dabei sollte das Betreten einer solchen Installation gerade in der „echten“ dritten Dimension eigentlich viel besser funktionieren! Das kann es aber nur, wenn das Spiel auf die richtige Art an die Virtual Reality angepasst ist. Und das gelingt Faulkner für mein Gefühl fast gar nicht.

Nehmt zum Beispiel die Tatsache, dass man sich entweder frei mit dem Analogstick umsieht oder den Blick wie in VR üblich in festen Schritten dreht. „Wie üblich“ deshalb, weil gerade das freie Umsehen verdammt schnell Übelkeit auslösen kann und das schrittweise Drehen deshalb unverzichtbar ist. Von daher: Gut, dass es geht!

Weniger gut allerdings, dass das hier ausschließlich in großen 45-Grad-Schritten stattfindet und man keine Möglichkeit hat, das auf 33 Grad oder einen anderen Winkel zu ändern. Als Folge davon bin ich die Hälfte der Zeit mit zur Seite gedrehtem Kopf herumgelaufen, weil der Blick fast nie genau nach vorne zeigt. Im Stehen wäre das kein Problem, nur habe ich Umurangi Generation VR nun mal im Sitzen gespielt…

… und wisst ihr, warum? Weil es absolut langweilig wäre, das im Stehen zu tun. Es gibt ja praktisch keine Interaktion mit der Umgebung. Man zieht zwar ein paar optionale Sammelgegenstände an sich heran und darf sich sowohl mit Stift als auch einer Spraydose als rudimentärer Graffitikünstler versuchen, das alleine macht die Kulisse aber nicht zu einer plastischen Umgebung, obwohl genau das in der virtuellen Realität wichtig wäre.

Umurangi Generation VR ist sowohl für PlayStation VR2 als auch Metas Quest 2 und Quest 3 erhältlich. Zusätzlich wurde die bereits seit einigen Jahren für PC, Xbox One und Switch verfügbare 2D-Fassung Umurangi Generation jetzt auch auf PlayStation 4 und PlayStation 5 herausgebracht. Ihr habt also die Wahl und im PlayStation Store gibt es auch ein Bundle mit beiden Fassungen.