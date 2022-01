Die 10 besten Spiele mit Dinosauriern - Neuzugang mit "Was wäre wenn"-Modus

Vor etwa 245 Millionen Jahres stapften sie über die Erde - die Dinosaurier. Wie sie aussahen und sich verhielten, können wir nur noch erahnen. Auch heute sind die Geheimnisse dieser lange verstorbenen Riesenreptilien noch lange nicht ergründet. Für viele Entwickler ist das aber kein Grund die Finger von den prähistorischen Lebewesen zu lassen. Sie sind groß, gefährlich und bieten ein ganz eigenes Setting in einer Zeit, wie wir sie nie kennenlernen konnten - gut so, schließlich wären wir nur Futter gewesen! Heute erobern sie zumindest die Welt der Videospiele. Damit ihr statt Langweilosaurus und Kackopode nur die prähistorische Creme-de-la-Creme schlecken dürft, geben wir euch hier einen Überblick über die besten Spiele mit Dinosauriern:

Jurassic World Evolution (2018, PC, PS4, Xbox One) Ihr wolltet schon immer einmal Herr eures eigenen Jurassic Parks sein? Jurassic World Evolution übergibt einen Zoo mit Dinosauriern aus dem Reagenzglas in eure fähigen Hände. Die Macher von Planet Zoo und RollerCoaster Tycoon 3 legen euch dabei ein paar Steine in den Weg. Das Bauen der unterschiedlichen Gehege ist einfach, die richtigen Bedingungen zu schaffen nicht unbedingt. So benötigt jede Dino-Art unterschiedlich große Gehege, bestimmte Nahrung, Sicherheitsvorkehrungen und vertragen sich nicht mit jedem Gehege-Insassen. Fleischfresser futtern euch die Pflanzenfresser weg und sind manchmal sogar zu territorial, um mit ihren eigenen Artgenossen zurechtzukommen. Sind die Dinos unzufrieden, brechen sie gelegentlich aus und laufen Amok. Unzufriedene Gäste wiederum reichen Schadensersatzklagen ein - sofern sie denn noch leben. Jurassic World Evolution Insgesamt sechs Inseln mit verschiedenen Schwierigkeiten stehen euch in der Kampagne zur Verfügung. Ihr schaltet sie nacheinander frei und erhaltet neue Gestaltungsmöglichkeiten, Dino-Gene zur Saurierzucht - insgesamt könnt ihr über 60 verschiedene Arten züchten - und Forschungsziele. In dieser Simulation wird also nicht nur Dinos gefressen, wenn ihr nicht aufpasst, sondern auch jede Menge Zeit. Interesse? Für PC gibt es Jurassic World Evolution auf Steam

Jurassic World Evolution 2 (2021, PC, PlayStation, Xbox) Auch der zweite Teil von Jurassic World Evolution soll nicht unerwähnt bleiben - immerhin bringt er viele Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger mit. So etwa mehr Management-Optionen, mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Gehege und Parks sowie größere Karten mit eigenen Wetterzonen. Ihr bekommt mehr Arten an Dinosauriern, die eine größere Variation an Verhaltensweisen besitzen und laden zum Beobachten der Urzeitgiganten ein. Besonders interessant ist der Chaos-Theorie-Modus des Spiels. In diesem spielt ihr Szenen aus den Filmen des Franchise nach und erlebt hautnah, wie eine kleine Entscheidung den Ausgang der Situation beeinflussen kann. Jurassic World Evolution 2 Interesse? Für PC gibt es Jurassic World Evolution 2 bei Epic Games

Ark: Survival Evolved (2015, PC, Konsolen) Ihr landet auf einer fremden Insel voller Dinosaurier und müsst dort überleben. Die Prämisse ist denkbar einfach, über die Umsetzung lässt sich eher das Gegenteil behaupten. Zwar sind die ersten gemütlichen Pflanzenfresser schnell mit einem dahingebastelten Holzspeer erlegt oder gezähmt, die prähistorischen Carnivoren drehen den Spieß hingegen zu Anfang um. Wer Raptoren, Carnotauren oder noch größere Reißzahnträger mit schweren Schritten stapfen hört oder sieht, sollte sich also schnell verziehen. Ark: Survival Evolved Aber nur so lange bis ihr genug Mittel und Ressourcen habt, um euch mit ihnen anzulegen. Wer lange genug spielt, wird ein gefürchteter T-Rex-Schreck, der die Haut der Fleischfresser mit Bleikugeln durchbohrt und ihn mit einer Horde Dinos überrennt. Ark besitzt eine unglaublich schöne Welt und zaubert euch neben einem Lächeln auch gerne mal den Angstschweiß ins Gesicht. Interesse? Für PC gibt es Ark: Survival Evolved auf Steam

Turok (1997, PC, Konsolen) Weil Dinos ja eigentlich auch Retro sind, ist hier ein schon beinahe prähistorisches Dino-Game mit Kultcharakter. Der namensgebende Turok ist ein Krieger, der in der Zeit zurückreist, um einen Bösewicht zu besiegen. So weit, dass er es sogar mit Dinosauriern als Gegner zu tun bekommt. Um die Welt zu retten, müsst ihr als Ureinwohner Turok alle acht Teile des Chronoscepters finden. Turok ist die Adaption eines Comics aus den 1950ern, die 1997 erstmals auf der N64 erschien und später mit leicht verbesserter Grafik auch die PC-Spieler in den Retro-Genuss kommen ließ. Turok Interesse? Für PC gibt es Turok auf Steam

Lego Jurassic World (2015, PC, Konsolen, Andriod) Wie auch schon bei Harry Potter, Star Wars oder Batman hat Lego hier die bekannteste Dino-Filmreihe der letzten Jahre mit Plastikklötzen nachgebaut. Das Action-Adventure erzählt dabei die Geschichte von Jurassic World und nimmt sogar die Story von den ersten drei Jurassic-Park-Teilen mit auf. Gruselig oder realistisch sind die Dinos allerdings nicht. Viel eher inszeniert Lego die Riesenreptile auf eine teils sehr humorvolle Art und Weise, so bleibt ein Raptor im kultigen Küchenkampf mit seinem Kopf in einem Suppentopf stecken. Auch interessant für alle Dino-Fans: In diesem Rätsel-Adventure könnt ihr sogar selbst in die ledrige Haut einiger Dinos schlüpfen. Lego Jurassic World Interesse? Für PC gibt es Lego Jurassic World auf Steam

T-Rex Runner (2014, PC im Chrome-Browser) Auch der kleine Pixelsaurier hat einen Platz auf der Liste der besten Dino-Games verdient. Seit 2014 steht der graue T-Rex allen Nutzern von Google Chrome zur Verfügung, die gerade keinen Zugang zum Internet haben. Es erscheint auf der Error-Page, die euch die traurige Nachricht eurer nicht vorhandenen Verbindung übermittelt. Damit dürfte dieser "Titel" wohl das meistgespielte Dino-Game aller Zeiten sein - aber auch eins dem man lieber nicht begegnen möchte. Das Easter-Egg im Browser ist ein Endlos-Runner, bei dem ihr über Kakteen springt und Flugsauriern ausweicht. So könnt ihr euch die Zeit vertreiben, bis die Internetverbindung wiederhergestellt ist. Dauert das etwas länger, könnt ihr ja versuchen den maximalen High Score von 99999 Punkten zu erreichen. T-Rex Runner Interesse? Dann Tippt "Chrome://dino" in eurem Chrome-Browser oder schaltet das Internet aus um den T-Rex Runner kostenlos zu spielen.

The Isle (2015, PC) In diesem Early-Access-Urgestein (seit 2015 befindet sich der Titel im Schwebezustand zwischen Entwicklung und Veröffentlichung) startet ihr als kleines Dino-Baby auf einem Server mit mehr als 100 anderen Spielern. Die Prämisse: Fressen oder gefressen werden. Der Überlebenskampf ist kein Zuckerschlecken, egal für welchen Dino ihr euch entscheidet. Vom kleinen flinken Dryosaurus bis zum mächtigen Allosaurus gibt es eine große Auswahl an spielbaren Dinos, die wachsen, brüten und sich in Herden zusammenschließen können. Wer es lieber etwas ruhiger angehen und sich seine eigene kleine Dino-Doku zusammenzocken will, kann den Sandbox-Modus von The Isle nutzen. The Isle Interesse? Für PC gibt es The Isle auf Steam

Dinosaur Fossil Hunter (TBD, PC) Einen neuen Ansatz in dieser Liste bringt der Simulator Dinosaur Fossil Hunter. Hier gibt es nur tote Urzeitgiganten zu sehen, und zwar in form von Fossilien. Als Paläontologe fahrt ihr um die Welt, grabt die verbliebenen Überreste verschiedener Dinos vorsichtig aus, lernt aus euren Funden und stellt sie in eurem Museum zu Schau. Aktuell könnt ihr nur eine Demo der etwas anderen Dino-Simulation spielen. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Wer lieber in der heutigen Zeit bleiben und seinen heimlichen Traumberuf einmal voll ausleben will, kann sich dieses Game ja auf die Liste setzen. Dinosaur Fossil Hunter Interesse? Für PC gibt es die Dinosaur-Fossil-Hunter-Demo auf Steam

Parkasaurus (2020, PC) Deutlich farbenfroher wird es in unserem nächsten Titel. In Parkasaurus könnt ihr einen Dino-Park aufbauen und leiten, nur, dass hier der Grad an Realismus deutlich niedriger ist als bei vielen anderen Dino-Games in dieser Liste. Buntes Bauen und niedliche Dinos machen diesen Park-Manager aus - auch wenn Washbear Studios versucht seine Ernsthaftigkeit mit einem "Realismus-Update" zu wahren. Sorry, aber die Dinos sehen auch nach dem Update noch wie kleine verrückte Eidechsen aus. Parkasaurus Interesse? Für PC gibt es Parkasaurus auf Steam

Dino D-Day (2011, PC) Wer auf Trash steht, bekommt mit Dino D-Day ein Prachtexemplar geliefert. Hier kämpfen Dinos und Nazis Seite an Seite gegen die Alliierten, nachdem der Führer sie erfolgreich wieder zum Leben erweckt hat. Der Multiplayer lässt euch die Wahl, welche der beiden Seiten ihr unterstützen wollt. Je nachdem für welche Seite ihr euch entscheidet, könnt ihr eine der sieben Dino-Klassen zocken oder euch T-Rex, Raptor und Co. mutig in den Weg stellen. Dino D-Day Interesse? Für PC gibt es Dino D-Day auf Steam

