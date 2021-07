Die erste Webcam von Elgato hat keine Angst vor Neuem!

"Feature-Overkill, neueste Technologie und mindestens 4K! Das sollten Webcams leisten, die neu auf den Markt kommen" - sagt wer? Elgato, die Firma, die sich durch Mikros, Green Screens, Lichtern und Konsorten auf die Zielgruppe "Streamer und Streamerinnen" eingeschossen hat, brachte gestern ihre erste Webcam auf den Markt. Dabei fährt Elgato eine andere Taktik, als mit schwindelerregenden Eckdaten zu protzen: An die Zielgruppe denken und neu erfinden! Ob diese Gleichung aufgeht und ob das bei Webcams überhaupt notwendig ist, werden wir uns im Folgenden anschauen.

Wenn Euch stattdessen die Aufnahmequalität und alle Eckdaten auf einen Blick interessieren, dann schaut unbedingt ins folgende Video rein - dort habe ich nicht nur alle Funktionen der Facecam aufbereitet, sondern vergleiche die erste Kamera von Elgato mit der Logitech Brio 4K, die aktuell rund 50 Euro weniger kostet:

Technische Daten zur Facecam:

Zunächst einmal das Wichtigste: Die Facecam kommt mit separatem USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Monitor Klemme und der Software für 199 Euro. Sie wiegt (ohne Schutzkappe und Klemme) 96g und ist im Durchschnitt etwas größer als andere Webcams. Die Webcam hat eine Auflösung von höchstens 1080p60, geht aber runter bis 540p30. Zudem wird das Bild unkomprimiert ausgeben, es gibt einen Fixfokus und auf ein internes Mikrofon wurde gänzlich verzichtet. Der Entfernungsbereich liegt bei 30 cm bis 120 cm, was einem durchschnittlichen Schreibtisch entspricht und das Sichtfeld beträgt dabei bis zu 82 Grad. Außerdem wurde ein Sony Sensor in der Kamera integriert und auf Innenräume optimiert.

Die Facecam wurde als Teil eines größeres Systems optimiert. Kann aber auch allein genutzt werden.

Die Software der Facecam heißt Camera Hub und bietet allerlei Möglichkeiten für Feinjustierungen. Die Facecam ist die erste Webcam - gar die erste Systemkamera mit einer ISO-Anzeige, in der man manuell die Lichtverhältnisse einstellen kann. Nicht nur, dass man so jede Szene individuell einrichten kann, die Facecam ermöglicht es, alle Einstellungen der Webcam zu speichern - aber nicht auf dem PC, sondern in der Facecam selbst. Schließt ihr eure Facecam dann an einem anderen Gerät an, bleiben die gespeicherten Settings also erhalten. Diese Features und der eingebaute Sony-Sensor rechtfertigen den Preis der Webcam in der Hinsicht, als dass sie immer eine stabile Qualität bietet, solange die Lichtverhältnisse stimmen.

Zudem ist die Webcam Teil des "Ökosystems" von Elgato - bedeutet also, sie kann mit anderen Produkten, wie zum Beispiel dem Stream Deck, verbunden werden. Das gibt Streamern und Streamerinnen den Freiraum, im Stream selbst mit dem erzeugten Bildern eine Stimmung zu erzeugen: Verwirrt dich das Spiel? Zoom' mega nah ans Gesicht und überreize die Situation ins Lächerliche. Ist gerade etwas Trauriges passiert? Schnell einen Schwarz-weiß-Filter drüber und schon ist die Stimmung visuell untermalt. Die Software wurde außerdem auf die anderen Elgato-Produkte angepasst, was die Einrichtung leicht und schnell macht, wie ihr in der zweiten Hälfte des Videos sehen könnt.