Ganz ruhig, Mr. Holmes! Und warum es mehr Figuren wie in Life is Strange braucht - Nutze X mit Y

Es ist wieder Adventure-Time! Nein, nicht die Zeichentrickserie mit dem gelben Hund, sondern Zeit für Rätselspiele, Point and Click und co., aber habt ihr schon verstanden, oder? Diese Folge wird so zu sagen eine "Reaction", wie das coole Influencer so machen. Die letzten Wochen gab es nämlich gleich zwei brandneue Adventure-Trailer, die dringend meine Aufmerksamkeit benötigen.

Ihr ahnt es schon: Nach dem neusten Gameplay-Trailer müssen wir mal wieder über Sherlock Holmes: Chapter One reden und vielleicht sogar diskutieren, ob der gute Meisterdetektiv überhaupt noch in mein Aufgabengebiet fällt! Der zweite Trailer hat im Internet ordentlich Wellen geschlagen und das ist gar nicht so häufig bei ruhigen Story-Titeln. Die Rede ist natürlich von Life is Strange - True Colors, dem dritten Teil der Reihe zwischen Thriller, Slice of Life und magischem Realismus. Ich plaudere aus dem Nähkästchen, warum es für mich eine große Herausforderung werden könnte, mich an das neue LiS heranzutrauen und warum uns die Figuren der Franchise so sehr ans Herz gehen.

Immer langsam mit den jungen Sherlocks!

Da war es also das von mir langersehnte Gameplay, das Frogwares vor einigen Wochen versprochen hatte und diesmal gab es ganze 2 1/2 Minuten zu erleben. In diesem neusten Trailer sieht man nun schon deutlich mehr von der Welt des Meisterdetektivs und ich kann jetzt schon mit gutem Gewissen sagen: Die Kombi aus Sherlock und seinem Begleiter Jon wird mir ziemlich sicher gefallen.

Man kennt den berühmten Neurotiker mit dem Superhirn ja eigentlich in Begleitung des schnauzbärtigen Doktor John Watson und dieses Duo hat eine klar eingespielte Dynamik irgendwo zwischen beste Kumpels und altem Ehepaar. Wer in dieser Beziehung am längeren Hebel sitzt, ist völlig klar: eindeutig der gute Sherlock.

Erste blicke auf Sherlocks altes Revier und man kriegt Urlaubssehnsucht

Dieses gewohnte Duo wird nun aber getrennt und ein neues Gesicht betritt die Bühne: Jon ohne h und schon im Trailer lässt sich eine neue Dynamik der beiden Ermittler erahnen. Holmes' Jugendfreund darf sich die Dreistigkeit erlauben, das Genie zu veralbern und ihn sogar liebevoll Sherry nennen, oh my! Das hätte es mit Doktor Watson nicht gegeben und gerade das macht das neue Duo so interessant.

Und was gibt es noch so im Trailer? Die Sprecher klingen solide und könnte die Geschichte gut in Szene setzen, solange Frogwares diesmal bitte auf fistelnde Erwachsene verzichtet, die versuchen, wie Kinder zu sprechen (ja, ich sehe dich an, The Devil's Daughter!). Auch dass die Figuren ein bisschen aussehen wie nach der Botox-Kur, kennt man ja mittlerweile aus anderen Sherlock-Titeln und ist vor der wunderschönen Inselkulisse schnell vergessen. Aber was ist denn nun mit dem Spielprinzip?

Meine Gefühle dazu könnte kaum gemischter sein. Zum einen gibt es wieder das, was schon in anderen Sherlock-Teilen so überzeugen konnte: Echte Ermittlungsarbeit. Man sammelt eigene Indizien, nimm Verdächtige genau unter die Lupe und durchforstet den Tatort, um anschließend eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Ob man dann den Richtigen verhaftet? Das entscheidet man selbst und gerade das macht die Ermittlung so spannend.

Aber nun zu meinem mulmigen "ich weiß ja nicht"-Gefühl, das sich unter den Hype mischt: Schuld sind die zahlreichen Action-Szenen im Trailer, denn Young Sherlock muss darin Faustkämpfe und Schießereien meistern und die Action wirkt beinahe, als gäbe es diesmal vielleicht sogar ein Kampfsystem und eben nicht nur Quicktime-Events oder Minigames.

Das Deduktionsmenü passt optisch perfekt ins Setting und sieht übersichtlicher aus, als in den letzten Teilen

Da frage ich mich dann schon: Warum braucht es das unbedingt? Darf Holmes nicht einfach mal ein Mann des Geistes bleiben? Es gibt doch so wenig größere Denk- und Puzzle-Spielen...warum lässt man uns Rätsel-Fans nicht diese kleine Freude? Versteht mich nicht falsch: Action ist super, aber nur in Spielen, in denen es auch passt und schon in Devil's Daughter hat es leider viel zu oft gar nicht gepasst.

Wer weiß, eventuell funktionieren die Knall-Passagen in Chapter One ja besser als im Vorgänger. Gebraucht hätte ich sie aber nicht und eine Handvoll gut gemachter Quicktime-Events hätte mir genügt, oder wie seht ihr das? Ich habe den Eindruck, Frogwares will oft etwas viel auf einmal, wie zum Beispiel in The Sinking City. Auch der Lovecraft-Krimi versuchte Detektivarbeit, Action, Open World, Rollenspielelemente und und und in ein Spiel zu klatschen, aber am Ende fanden es einige Kritiken nur mittelmäßig (Kollege Alex eingeschlossen).

Also bitte, Frogwares, tappt nicht noch einmal in die Fallen von Devil's Daugter oder Sinking City und zeigt lieber, dass ihr es noch so wie Crimes and Punishments drauf habt! Außerdem will ich ja nicht, dass Sherlock mit zu viel stumpfer Action und zu wenig Handlung schön langsam aus meinem Kolumnen-Zuständigkeitsbereich verschwindet, okay?