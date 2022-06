PS Store: Spart bis zu 75 % bei Spielen für PS5/ PS4 - Das sind die neuen Sci-Fi-Rabatte

Noch nicht ausreichend Angebote im PlayStation Store? Mit den Sci-Fi-Rabatten hat jetzt ein weiterer Sale mit Spielen für PlayStation 5 und PlayStation 4 begonnen.

Je nach Angebot könnt ihr dabei bis zu 75 Prozent sparen, die Sci-Fi-Rabatte laufen bis zum 14. Juli 2022 um 0:59 Uhr.

Alle Angebote der Sci-Fi-Rabatte könnt ihr euch auf der zugehörigen Übersichtsseite im PlayStation Store anschauen.

Nachfolgend ein paar ausgewählte Spiele: Günstiger sind unter anderem Among Us für 2,99 Euro statt 3,99 Euro, die Digital Deluxe Edition von Marvel's Guardians of the Galaxy für 39,99 Euro statt 79,99 Euro, die Deluxe Edition von Life is Strange: True Colors für 34,99 Euro statt 69,99 Euro, Stellaris für 7,99 Euro statt 39,99 Euro, Mirror's Edge Catalyst für 6,99 Euro statt 19,99 Euro und Control für 8,99 Euro statt 29,99 Euro zu haben.

Außerdem bekommt ihr Observer: System Redux für 17,99 Euro statt 29,99 Euro, Deep Rock Galactic für ebenfalls 17,99 Euro statt 29,99 Euro, die Contra Anniversary Collection für 4,99 Euro statt 19,99 Euro, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für 9,99 Euro statt 24,99 Euro sowie Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Edition für 13,99 Euro statt 39,99 Euro.