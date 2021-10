Hot Wheels Unleashed: Alle Geheimnisse freischalten

In Milestones Arcade-Rennspiel Hot Wheels Unleashed verbirgt sich das ein oder andere Geheimnis im Singleplayer-Modus. Es sind kleine Herausforderungen, die ihr meistern müsst, die Hinweise sind zum Teil eher kryptisch.

Aber keine Sorge, wir helfen euch dabei und zeigen euch, wie ihr alle neun Geheimnisse finden könnt und was ihr tun müsst, um die jeweilige Aufgaben zu erfüllen.

Wo finde ich die Geheimnisse in Hot Wheels Unleashed?

Nachfolgend zeigen wir euch, wo ihr die jeweiligen Geheimnisse in Hot Wheels Unleashed finden könnt:

Geheimnis: Motosaurus

Fundort: Mitte der Karte, unterhalb der beiden Basketballplätze

Aufgabe: Beeindruckende Fahrer: mit einem Sonderauftritt von Motosaurus

Was ihr tun müsst: Zuerst einmal braucht ihr den Motosaurus. Den bekommt ihr als Belohnung für das Event "Geschwindigkeitscheck", einen Zeitangriff, den ihr im Osten der Karte in der Nähe der Brücke findet. Schaut dann ein klein wenig in nordwestlicher Richtung, dort findet ihr das Event "Beeindruckende Fahrer", das ihr mit dem Motosaurus gewinnen müsst.

Geheimnis: Bone Shaker

Fundort: Ganz im Südwesten der Karte

Aufgabe:Waghalsiges Fahren: mit einem Sonderauftritt von Bone Shaker

Was ihr tun müsst: Hierfür ist der Bone Shaker erforderlich. Damit ihr den bekommt, müsst ihr das Bossrennen "Geisterjäger" gewinnen. Ihr findet es zentral im Norden der Karte, links von einem im Bau befindlichen Hochhaus. Habt ihr den Boneshaker, geht es damit zum Rennen "Waghalsiges Fahren", das im Westen der Map auf der linken Seite des Kreisverkehrs findet.

Geheimnis: Buns of Steel

Fundort: Im südlichen Teil der Map in einer Einbahnstraße zwischen zwei Häusern mit gelbem Dach

Aufgabe: Der Beste: mit einem Sonderauftritt von Buns of Steel

Was ihr tun müsst: Für dieses Geheimnis braucht ihr Buns of Steel als besonderes Auto. Absolviert dazu den Zeitangriff "Todesmutige Geschwindigkeit", der sich quasi direkt links neben dem Geheimnis befindet (über dem Haus mit dem roten Dach). Mit Buns of Steel geht es dann zum Event "Der Beste", das ihr unterhalb des Kreisverkehrs im Westen findet.

Geheimnis: Top-Geheimnis

Fundort: Ebenfalls im Wohngebiet zu finden, mitten auf eine Kreuzung beim Spielplatz

Aufgabe: Mission: Top-Geheimnis

Was ihr tun müsst: Die Beschreibung ist eher kryptisch, aber im Grunde ist es ganz einfach. Ihr müsst das Rennen "Top-Geheimnis" freischalten und gewinnen, das sich hinter dem Geheimnis mit Buns of Steel verbarg.

Geheimnis: Schulbus

Fundort: Im Osten der Karte bei einem Zebrastreifen

Aufgabe: Wach auf, es ist spät! Heute ist dein erster Tag, du verpasst noch den Schulbus!

Was ihr tun müsst: Ihr ahnt es vielleicht schon, ihr braucht den Schulbus. Ihr schaltet den Hot Wheels High Bus frei, indem ihr das Rennen "Harte Gegner" direkt unterhalb dieses Geheimnisses abschließt. Dann müsst ihr nur noch irgendein Rennen eurer Wahl mit dem Schulbus gewinnen.

Geheimnis: Vergessenes Raubtier

Fundort: Im Nordosten der Karte seht ihr ein Haus mit mehreren Autos auf dem Parkplatz. Links daneben ist das Geheimnis

Aufgabe: Beende die Schreckensherrschaft des geflügelten Monsters

Was ihr tun müsst: Gewinnt für dieses Geheimnis das Event "Vergessenes Raubtier", das sich direkt oberhalb davon befindet.

Geheimnis: Schneepilot

Fundort: Schaut im Nordwesten bei den Gebäuden mit den blauen Dächern

Aufgabe: Besiege den Herrscher des Eises

Was ihr tun müsst: Auch hier müsst ihr wieder ein Bossrennen absolvieren. Ihr findet "Schneepilot" direkt oberhalb des Geheimnisses.

Geheimnis: Alle Bosse

Fundort: Im Norden der Map unterhalb des Geisterjäger-Bossrennens

Aufgabe: Besiege die vier Bosse, um dich der letzten Herausforderung zu stellen

Was ihr tun müsst: Um dieses Geheimnis freizuschalten, müsst ihr einfach alle vier bisherigen Bossrennen auf der Map gewinnen.

Geheimnis: Finaler Boss

Fundort: In der Mitte des Kreisverkehrs im Westen

Aufgabe: Der Legende nach blockiert ein ruheloser Geist den Zugang zu diesem Weg

Was ihr tun müsst: Besiegt den letzten Boss des Spiels.