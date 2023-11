EA FC 24: Rivals Belohnungen - Alle Rewards in allen Divisionen und wann sie kommen

Die EA Sports FC 24 Rivals Belohnungen sind bei Spielern immer gefragt, da sie eine wichtige Quelle für Packs, Münzen, Erfahrungspunkte und mehr darstellen. Je weiter ihr in den Divisionen aufsteigt, desto mehr und bessere Rivals Rewards gibt es! Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche UT Division Rivals Belohnungen euch als Wochen-Bonus, Bonus Upgrade und Meilensteine auf den jeweiligen Rängen / Divisionen erwarten. Ferner erfahrt ihr, wann die Rivals Belohnungen in FC 24 kommen, wo ihr sie abholen könnt, wo der Unterschied zwischen Wochen-Bonus, Bonus Upgrade und Meilenstein besteht, wovon die Qualität des Loots abhängt und was ihr sonst noch über die FC 24 Divison Rivals Belohnungen wissen müsst.

Unabhängig von eurer Division könnt ihr euch in jeder Woche den sogenannten Wochen-Bonus verdienen, indem ihr mindestens 3 Siege erringt. Schafft ihr darüber hinaus sogar 8 Siege, schaltet ihr das Bonus-Upgrade frei, das im Vergleich zum Wochen-Bonus noch einmal einen etwas besseren Loot bietet. Sobald ihr eure wöchentliche Belohnung in FC 24 erhaltet, müsst ihr euch bei der Loot-Vergabe stets zwischen drei „Optionen“ entscheiden, die sich folgendermaßen unterscheiden:

Auch in FC 24 Rivals gibt es wieder 10 Divisionen und die darüberstehende Elite-Division, in denen ihr euch Belohnungen verdienen könnt. Grundlegend gilt: Je weiter ihr in den Divisionen aufsteigt, desto besseren Loot gibt es. Dazu gehören mehr und / oder bessere Spieler-Packs, FC 24 UT Münzen , Erfahrungspunkte sowie die wichtigen Champions Qualifikations-Punkte für die FC 24: Weekend League Qualifikation .

In EA Sports FC 24 gibt es auch wieder die Meilensteine, die ihr euch als saisonale Belohnungen (zusätzlich zu den wöchentlichen Belohnungen) verdienen könnt. Wie gut die Meilensteine Rewards ausfallen, hängt davon ab, welche Division und wie viele Siege ihr in der Saison erreicht. Grundsätzlich könnt ihr in jeder Division drei Meilensteine-Stufen erklimmen: Bronze, Silber und Gold, wofür ihr 20, 50 respektive 90 Spiele gewinnen müsst. Welche Belohnungen euch in den einzelnen Divisionen und Meilensteine erwarten, zeigen euch die nachfolgende Tabelle. Denkt daran, dass Meilenstein-Belohnungen nicht handelbar sind!

Solltet ihr euch um Punkt 9:00 Uhr einloggen und feststellen, dass noch keine Belohnungen da sind, dann geduldet euch noch etwas, denn es ist schon öfter vorgekommen, dass der Dienst durch die Flut an Spielern überlastet wird und sich alles etwas verzögert. Länger als eine Stunde sollte es aber nicht dauern. Falls doch, schaut am besten beim FC 24 Twitter / X Kanal vorbei, ob es eine Störungsmeldung bezüglich der Rival Rewards gibt. Wenn nicht, solltet ihr euch beim Support melden.

Ist die Wettkampfwoche respektive Saison in FC 24 Rivals abgeschlossen, könnt ihr eure Rivals Belohnungen sowohl im Spiel (Ultimate Team → Spielen → Rivals) als auch in der FC 24 Web App und Companion App in Empfang nehmen.

Ihr habt eine gute Woche in FC 24 Rivals hingelegt und wollt nun wissen, wann und wo ihr euren Loot in Empfang nehmen könnt? Hier die Details:

Wie funktionieren FC 24 Rivals Rewards? – Wochen-Bonus, Bonus Upgrade und Meilensteine Belohnungen erklärt

Die Division Rivals Belohnungssysteme wurden bereits mit FIFA 22 umgekrempelt und funktionieren seitdem unverändert in FC 24. Sofern ihr die letzte Saison bereits gespielt habt, werdet ihr keine Veränderung feststellen. Solltet ihr dagegen neu in FC 24 sein oder nach längerer Pause zur beliebten Fußballsimulation zurückgekehrt sein, wollt ihr wahrscheinlich wissen, wie das Ganze funktioniert. Hier also die Details:

Wöchentliche Rivals Rewards: Wie ihr den Wochen-Bonus / das Bonus-Upgrade bekommt und wovon die Qualität des Loot abhängt

Wie der Name schon verrät, könnt ihr euch in jeder Woche die „wöchentlichen Rivals Rewards“ verdienen. Welche und wie viele Belohnungen ihr bekommt, hängt im ersten Schritt davon ab, in welcher Division ihr euch zum Stichtag (Donnerstag) befindet. Steigt ihr bis dahin eine oder mehrere Divisionen(en) auf – beispielsweise von Division 7 auf Division 6 – bekommt ihr die Belohnungen für die neue Division – in unserem Beispiel also Division 6. Natürlich gilt das auch umgekehrt: Steigt ihr eine oder mehrere Divisionen ab, erhaltet ihr die Belohnungen der niedrigeren Division.

Neben eurer Division gibt es aber noch einen weiteren Faktor, der die Qualität eurer Rivals Rewards bestimmt, nämlich die Anzahl an erreichten Siegen im Verlauf der Woche. Das Ganze funktioniert so:

Wochen-Bonus

Der Wochen-Bonus ist sozusagen der Basis-Loot. Er ist leicht zu erreichen, da ihr nur 3 Siege bis zum Ende der laufenden Woche einfahren müsst. Mit mindestens 3 Siegen in FC 24 Rivals erhaltet den Wochen-Bonus als Belohnung.

Das Bonus-Upgrade schaltet ihr frei, wenn ihr mindestens 7 Spiele bis zum Ende der laufenden Woche gewinnt. Wie der Name bereits andeutet, erhaltet ihr beim Bonus-Upgrade einen zusätzlichen „Bonus“ auf den Basis-Loot (Wochen-Bonus) - in der Regel sind das minimal bessere oder mehr Packs, Münzen und Erfahrungspunkte. Das Bonus-Upgrade ist ein nettes Extra obendrauf, der Bonus-Loot fällt aber bei Weitem nicht gut aus, als wenn ihr eine Division aufsteigt. Schafft ihr mindestens 7 Siege, erhaltet ihr in FC 24 das wöchentliche Bonus-Upgrade als Belohnungen.

Was sind Rivals Meilensteine Rewards und was ist der Unterschied zu den wöchentlichen Belohnungen?

Die Rivals Meilensteine sind noch relativ neu (wurden mit FIFA 22 eingeführt) und stellen weitere Möglichkeit dar, um im Rivals Spielmodus zusätzliche Belohnungen zu verdienen. Die Meilensteine Rewards sind den wöchentlichen Belohnungen recht ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass die Belohnungen nicht am Ende jeder Woche, sondern am Ende einer FC 24 UT Season verteilt werden.

Man hat also die ganze Season über Zeit, um die Ziele für die Meilensteine-Belohnungen zu erreichen. Das funktioniert so: Im Verlauf einer Saison könnt ihr bestimmte Meilensteine in jeder Division freischalten, indem ihr eine bestimmte Anzahl an Matches in Division Rivals bestreitet: Für Meilenstein 1 müsst ihr 20 Matche spielen, für Meilenstein 2 sind es 50 Matche und für Meilenstein 3 stattlichen 90 Matche. Schafft ihr die jeweilige Anzahl an Matches, bekommt ihr am Ende der Saison eine Meilensteine-Belohnung.

Welche Meilensteine-Belohnungen ihr am Ende einer UT Saison bekommt, ist von zwei Faktoren abhängig: Der Erste und Wichtigste ist die Division, die ihr bis zum Ende der laufenden Saison erreicht und der Zweite ist die Meilenstein-Stufe. Je mehr Matches ihr in einer Saison bestreitet und je höher ihr in den Divisionen aufsteigt, desto mehr und bessere Meilensteine-Rewards bekommt ihr am Ende einer UT-Saison. Wichtig: Für die Meilensteine-Belohnungen zählen „gespielte“ Matche, nicht Siege oder Niederlagen! Jedes absolvierte Match bringt euch bei der Fortschrittsanzeige und den saisonalen Meilensteine-Belohnungen weiter!

In FC 24 müsst ihr für die Meilensteine-Belohnungen ine bestimmte Anzahl an Rivals Matches absolvieren.

