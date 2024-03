Helldivers 2: Armor Guide – Alles über Ausrüstung, Armor Sets, Werte, Customization

Welche Arten von Ausrüstung gibt es in Helldivers 2? Bei der Ausrüstung unterscheidet man grundsätzlich in Panzerung (Körperpanzer), Helme und Umhänge, wobei sich die Panzerungen als einzige Kategorie noch einmal in leichte, mittlere und schwere Panzerung unterscheiden lassen. Seit der Armor Bug gefixt ist und die Panzerungswertung nun korrekt funktioniert, sind die Unterschiede der Ausrüstung auch im Spiel sicht- und bemerkbar. In Helldivers 2 müsst ihr euch in Sachen Ausrüstung keine Diplomarbeit schreiben, denn es gibt nur drei Kategorien. Zurück zum Helldivers 2 Armor Guide Inhaltsverzeichnis

Helldivers 2: Armor bekommen – so könnt ihr neue Ausrüstung freischalten Neue Ausrüstung könnt ihr in Helldivers 2 über verschiedene Wege bekommen: Eine erste Startausrüstung erhaltet ihr gleich zu Beginn, die umfangreicher ausfällt, wenn ihr die „Super Citizen Edition“ erworben und / oder rechtzeitig vorbestellt habt.

Das größte Angebot an neuen Panzerungen, Helme und Umhänge findet ihr für Über-Credits im Über-Store. Hier wechselt das Angebot alle 48 Stunden. Den Über-Store findet ihr im Akquisitionszentrum-Menü, das ihr mit der Taste „R“ auf Tastatur respektive „X“ bei PS-Controller oder „Viereck“ bei einem Xbox-Controller-Layout öffnen könnt. Der Über-Store in Helldivers 2 bietet alle zwei Tage neue Ausrüstungsgegenstände an.

Darüber hinaus könnt ihr mit Medaillen über die Standard- und Premium-Kriegsanleihen, die mehr oder weniger den „Battle Pass“ in Helldivers 2 darstellen, neue Ausrüstung freischalten. Ihr findet die Kriegsanleihen im Akquisitionszentrum-Menü, das ihr mit der Taste „R“ auf Tastatur respektive „X“ bei PS-Controller oder „Viereck“ bei einem Xbox-Controller-Layout öffnen könnt. Bei den Standard- und Premium-Kriegsanleihen - dem Battle Pass von Helldivers 2 - könnt ihr eure verdienten Medaillen gegen neue Ausrüstung tauschen.

Die letzte Möglichkeit sind kostenlose Armor-Teile, die gelegentlich als Twitch Drops verteilt werden. Dafür müsst ihr in der Regel für eine Stunde Helldivers 2-Content auf einem der teilnehmenden Twitch-Streams anschauen.

Helldivers 2: Armor Sets – Welche Ausrüstungs-Sets es gibt und wie sie sich unterscheiden Armor Sets in Helldivers 2 sind eine rein kosmetische Angelegenheit und funktionieren nicht so, wie man Rüstungs-Sets aus anderen Spielen wie RPGs kennt. Soll heißen: Ausrüstungs-Sets in Helldivers 2 gewähren euch keine zusätzlichen Werte oder Effekte, wenn ihr alle Teile eines Sets tragt. Stattdessen sind Design und die Farbgebung der Set-Teile aufeinander abgestimmt. Ihr könnt Sets tragen, wenn sie euch gefallen, ihr könnt die Ausrüstungsteile aber auch für einen eigenen Stil-Mix durcheinander mischen, wie es euch gefällt. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, welche Rüstungsteile zu einem Armor Set gehören. Info: Der Name der Sets und der Name der zugehörigen Panzerungen und Helme sind immer identisch, nur die Umhänge haben bislang einen anderen Namen. Set Panzerung Helm Umhang B-01-Taktiksch v1

(B-01 Tactical v1) B-01-Taktiksch v1

(B-01 Tactical v1) B-01-Taktiksch v1

(B-01 Tactical v1) Feindzertrümmerer v1

(Foesmasher v1) B-01-Taktiksch v2

(B-01 Tactical v2) B-01-Taktiksch v2

(B-01 Tactical v2) B-01-Taktiksch v2

(B-01 Tactical v2) Feindzertrümmerer v2

(Foesmasher v2) B-01-Taktiksch v3

(B-01 Tactical v3) B-01-Taktiksch v3

(B-01 Tactical v3) B-01-Taktiksch v3

(B-01 Tactical v3) Feindzertrümmerer v3

(Foesmasher v3) B-01-Taktiksch v4

(B-01 Tactical v4) B-01-Taktiksch v4

(B-01 Tactical v4) B-01-Taktiksch v4

(B-01 Tactical v4) Feindzertrümmerer v4

(Foesmasher v4) Retter der Freiheit DP-53

(DP-53 Saviour of the Free) Retter der Freiheit DP-53

(DP-53 Saviour of the Free) Retter der Freiheit DP-53

(DP-53 Saviour of the Free) Wille des Volkes

(Will of the People) SC-34 Infiltrator

(SC-34 Infiltrator) SC-34 Infiltrator

(SC-34 Infiltrator) SC-34 Infiltrator

(SC-34 Infiltrator) Unabhängigkeitsbringer

(Independence Bringer) MF-05-Scharfschütze

(FS-05 Marksman) MF-05-Scharfschütze

(FS-05 Marksman) MF-05-Scharfschütze

(FS-05 Marksman) Herald der Freiheit

(Liberty's Herald) CE-35-Graben-Ingenieur

(CE-35 Trench Engineer) CE-35-Graben-Ingenieur

(CE-35 Trench Engineer) CE-35-Graben-Ingenieur

(CE-35 Trench Engineer) Gezeitenwender

(Tideturner) CM-09-Knochenbrecher

(CM-09 Bonesnapper) CM-09-Knochenbrecher

(CM-09 Bonesnapper) CM-09-Knochenbrecher

(CM-09 Bonesnapper) Der Umhang der Sterne und des Wahlrechts

(The Cape of Stars and Suffrage) Held der Föderation DPÜ-40

(DP-40 Hero of the Federation) Held der Föderation DPÜ-40

(DP-40 Hero of the Federation) Held der Föderation DPÜ-40

(DP-40 Hero of the Federation) Uneingeschränkte Treue

(Unblemished Allegiance) FS-23-Kampfmeister

(FS-23 Battle Master) FS-23-Kampfmeister

(FS-23 Battle Master) FS-23-Kampfmeister

(FS-23 Battle Master) Tag der Abrechnung

(Judgement Day) Bahnbrechender Kundschafter SC-30

(SC-30 Trailblazer Scout) Bahnbrechender Kundschafter SC-30

(SC-30 Trailblazer Scout) Bahnbrechender Kundschafter SC-30

(SC-30 Trailblazer Scout) Verdiente Ehre

(Cresting Honour) SA-04-Kampftechniker

(SA-04 Combat Technician) SA-04-Kampftechniker

(SA-04 Combat Technician) SA-04-Kampftechniker

(SA-04 Combat Technician) Mantel des wahren Bürgertums

(Mantle of True Citizenship) CM-14-Mediziner

(CM-14 Physician) CM-14-Mediziner

(CM-14 Physician) CM-14-Mediziner

(CM-14 Physician) Strahlender Samariter

(Blazing Samaritan) Champion des Volkes DP-11

(DP-11 Champion of the People) Champion des Volkes DP-11

(DP-11 Champion of the People) Champion des Volkes DP-11

(DP-11 Champion of the People) Licht der ewigen Freiheit

(Light of Eternal Liberty) SA-25-Stahlsoldat

(SA-25 Steel Trooper) SA-25-Stahlsoldat

(SA-25 Steel Trooper) SA-25-Stahlsoldat

(SA-25 Steel Trooper) Jäger der Tyrannen

(Tyrant Hunter) Servo-Unterstützung SA-12

(SA-12 Servo Assisted) Servo-Unterstützung SA-12

(SA-12 Servo Assisted) Servo-Unterstützung SA-12

(SA-12 Servo Assisted) Mantel der Dankbarkeit der Nachwelt

(Bastion of Integrity) SA-32-Dynamo

(SA-32 Dynamo) SA-32-Dynamo

(SA-32 Dynamo) SA-32-Dynamo

(SA-32 Dynamo) Bollwerk der Integrität

(Bastion of Integrity) CE-74-Breaker

(CE-74 Breaker) CE-74-Breaker

(CE-74 Breaker) CE-74-Breaker

(CE-74 Breaker) ? FS-38-Auslöscher

(FS-38 Eradicator) FS-38-Auslöscher

(FS-38 Eradicator) FS-38-Auslöscher

(FS-38 Eradicator) ? B-08-Leichter-Schütze

(B-08 Light Gunner) B-08-Leichter-Schütze

(B-08 Light Gunner) B-08-Leichter-Schütze

(B-08 Light Gunner) ? CM-41-Graben-Sanitäter

(CM-41 Trench Paramedic) CM-41-Graben-Sanitäter

(CM-41 Trench Paramedic) CM-41-Graben-Sanitäter

(CM-41 Trench Paramedic) ? SC-37-Legionär

(SC-37 Legionnaire) SC-37-Legionär

(SC-37 Legionnaire) SC-37-Legionär

(SC-37 Legionnaire) ? CM-21-Graben-Sanitäter

(CM-21 Trench Paramedic) CM-21-Graben-Sanitäter

(CM-21 Trench Paramedic) CM-21-Graben-Sanitäter

(CM-21 Trench Paramedic) ? B-24-Vollstrecker

(B-24 Enforcer) B-24-Vollstrecker

(B-24 Enforcer) B-24-Vollstrecker

(B-24 Enforcer) ? CE-81 Juggernaut

(CE-81 Juggernaut) CE-81 Juggernaut

(CE-81 Juggernaut) CE-81 Juggernaut

(CE-81 Juggernaut) ? FS-34 Exterminator

(FS-34 Exterminator) FS-34 Exterminator

(FS-34 Exterminator) FS-34 Exterminator

(FS-34 Exterminator) ? SC-15-Drohnenmeister

(SC-15 Drone Master) SC-15-Drohnenmeister

(SC-15 Drone Master) SC-15-Drohnenmeister

(SC-15 Drone Master) ? TR-7-Markenbotschafter

(TR-7 Ambassador of the Brand) TR-7-Markenbotschafter

(TR-7 Ambassador of the Brand) TR-7-Markenbotschafter

(TR-7 Ambassador of the Brand) ? Kavalier der Demokratie TR-9

(TR-9 Cavalier of Democracy) Kavalier der Demokratie TR-9

(TR-9 Cavalier of Democracy) Kavalier der Demokratie TR-9

(TR-9 Cavalier of Democracy) ? TR-117 Alpha Commander

(TR-117 Alpha Commander) TR-117 Alpha Commander

(TR-117 Alpha Commander) TR-117 Alpha Commander

(TR-117 Alpha Commander) ? B-27 Fortified Commando

(B-27 Fortified Commando) B-27 Fortified Commando

(B-27 Fortified Commando) B-27 Fortified Commando

(B-27 Fortified Commando) ? FS-61-Fürchtenichts

(FS-61 Dreadnought) FS-61-Fürchtenichts

(FS-61 Dreadnought) FS-61-Fürchtenichts

(FS-61 Dreadnought) ? FS-11 Executioner

(FS-11 Executioner) FS-11 Executioner

(FS-11 Executioner) FS-11 Executioner

(FS-11 Executioner) ? TR-62-Ritter

(TR-62 Knight) TR-62-Ritter

(TR-62 Knight) TR-62-Ritter

?