Pokémon Go Forschungstag Flugformation - Dieser Shiny-Bonus ist mit dabei!

Als nächstes Event steht der Forschungstag Flugformation in Pokémon Go auf dem Programm. Wie üblich erstreckt sich dieser "Tag" aber nur über ein paar Stunden, dafür gibt’s aber einen Shiny-Bonus!

Der Forschungstag Flugformation beginnt am Samstag, den 11. Mai 2024, um 14 Uhr und endet auch schon wieder an diesem Tag um 17 Uhr.

Was ihr über den Forschungstag Flugformation in Pokémon Go wissen müsst, verraten wir euch anschließend in unserem Guide.

Pokémon Go: Forschungstag Flugformation Inhalt:

Forschungstag Flugformation: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Forschungstag Flugformation stehen wenig überraschend Flug-Pokémon im Mittelpunkt des Geschehens. Begegnungen habt ihr dabei auf zwei verschiedene Arten.

Forschungstag Flugformation – Pokémon des Tages

Durch das Drehen von Fotoscheiben von Pokéstops könnt ihr Event-Feldforschungen bekommen. Und dadurch warten Begegnungen mit einigen Event-Pokémon auf euch:

Habitak*

Dodu*

Hoothoot*

Schwalbini*

Geronimatz*

Bei den gerade erwähnten Pokémon besteht dabei eine erhöhte Chance auf ein schillerndes Exemplar.

Forschungstag Flugformation – Wilde Pokémon

In der Wildnis erscheinen darüber hinaus die folgenden Pokémon häufiger:

Taubsi*

Kramurx*

Wingull*

Staralili*

Dusselgurr*

Dartiri*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Heute geht es um Flug-Pokémon.

Forschungstag Flugformation: Befristete Forschungen

Optional könnt ihr euch für rund einen Euro eine kostenpflichtige befristete Forschung kaufen.

Bei dieser Forschung erhaltet ihr Feldforschungsaufgaben, die euch Begegnungen mit weiteren Exemplaren dieser Pokémon bescheren können:

Habitak*

Dodu*

Hoothoot*

Schwalbini*

Geronimatz*

Bei dieser befristeten Forschung besteht die gleiche Wahrscheinlichkeit auf schillernde Pokémon wie bei den Pokémon, die bei den Event-Feldforschungen erscheinen.

Bedenkt dabei, dass ihr die Aufgaben bis zum 11. Mai 2024 um 17 Uhr abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben müsst, um nichts zu verpassen.

