PS Plus Spiele für Oktober bestätigt - Diese 3 Games bekommt ihr mit Essential

Die ersten PlayStation-Plus-Spiele für den Oktober 2022 stehen fest, Sony hat am Abend drei neue Spiele bestätigt.

Im Oktober könnt ihr euch mit PlayStation Plus Essential demnach auf Hot Wheels Unleashed (PS4 / PS5), Injustice 2 (PS4) und Superhot (PS4) freuen.

Was kommt noch?

Weitere neue Spiele für die Stufen Extra und Premium wurden bisher noch nicht bestätigt.

Bis zum 3. Oktober habt ihr noch Zeit, euch die September-Games Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus und TOEM mit PS Plus Essential zu sichern.

PS Plus Essential kostet euch 8,99 Euro im Monat, PS Plus Extra 13,99 Euro und PS Plus Premium 16,99 Euro.