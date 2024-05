Hades 2: Tipps und Tricks im Einsteiger-Guide

Die Welt von Hades 2 gleicht stellenweise einem schikanösen Fallenparcours. Das Sterben in diesem stilvollen Roguelite-Dungeon-Crawler ist allgegenwärtig, nie frustrierend. Schließlich lässt sich nach jedem erfolglosen Run hier etwas freischalten, dort etwas aufrüsten, abholen, einfordern, auffüllen oder umwandeln.

Den vielen Progressionssystemen in Hades 2 ist es zu verdanken, dass man nie die Flinte ins Korn werfen möchte. Das gilt auch, wenn man den Vorgänger nicht gespielt hat (was zum Verständnis der Story nicht nötig, generell aber sehr zu empfehlen ist). Die Fortsetzung mit der neuen Protagonistin Melinoe führt einige neue Systeme ein und lässt sie uns in seiner verzweigten Unterwelt erproben. Für die Suche nach dem großen Widersacher Chronos, dem Titanen der Zeit, bieten sich die folgenden Tipps und Tricks zu Hades 2 an.

Verbesserungen in der Wegkreuzung

Der Hub namens Wegkreuzung dient als Startpunkt eurer Reise. Nach jedem Tod landet ihr wieder hier und müsst die kämpferische Erkundung scheinbar bei null beginnen. "Scheinbar" deshalb, weil man regelmäßig permanente Verbesserungen freischalten und fortan von ihnen profitieren kann.

Sie bleiben erhalten und stärken unsere Unterweltprinzessin Melinoe für künftige Versuche. Es wird nie mehr so schwer sein wie beim ersten Mal, könnte man sagen. Prima! In der Wegkreuzung findet ihr unter anderem die folgenden Apparaturen und Stationen:

Kessel mit Zauberformeln : Der Kessel ermöglicht regelmäßige Freischaltungen, wenn ihr Materialien wie Kalkstein, Moly, Myrte oder Lotos habt. Hier lassen sich neue Mechaniken entdecken und zahlreiche nette Funktionen zuschalten.

: Der Kessel ermöglicht regelmäßige Freischaltungen, wenn ihr Materialien wie Kalkstein, Moly, Myrte oder Lotos habt. Hier lassen sich neue Mechaniken entdecken und zahlreiche nette Funktionen zuschalten. In die Zukunft blicken : An der riesigen Pergamentrolle könnt ihr hintergründig laufende Herausforderungen mitverfolgen (etwa Hekate im Kampf besiegen oder 10 Zauberformeln am Kessel sprechen). Sind die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, vergesst nicht, eure Belohnung abzuholen, etwa Psyche, Silber oder andere Materialien.

: An der riesigen Pergamentrolle könnt ihr hintergründig laufende Herausforderungen mitverfolgen (etwa Hekate im Kampf besiegen oder 10 Zauberformeln am Kessel sprechen). Sind die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, vergesst nicht, eure Belohnung abzuholen, etwa Psyche, Silber oder andere Materialien. Arkana-Karten : Ermöglichen das Freischalten permanenter Boni, Buffs und Aktionen mithilfe von Asche (siehe Beste Arkana-Karten).

: Ermöglichen das Freischalten permanenter Boni, Buffs und Aktionen mithilfe von Asche (siehe Beste Arkana-Karten). Andenken : Zusätzlich ausrüstbare Anhänger mit einem positiven Effekt, etwa Wiederherstellung von Lebenskraft beim Verlassen eines Gebiets. Der Rang der Andenken kann erhöht werden, indem man Begegnungen abschließt (= Feinde erledigt, während man den Anhänger trägt).

: Zusätzlich ausrüstbare Anhänger mit einem positiven Effekt, etwa Wiederherstellung von Lebenskraft beim Verlassen eines Gebiets. Der Rang der Andenken kann erhöht werden, indem man Begegnungen abschließt (= Feinde erledigt, während man den Anhänger trägt). Waffen und Werkzeuge: Neue Waffen können ebenso freigeschaltet werden wie spezielle Werkzeuge (Angel, Spaten, Spitzhacke etc.). Sie bleiben permanent erhalten, aber pro Run können wir nur eine Waffe und ein Werkzeug mitnehmen.

Vor jedem Run seht ihr anhand gelber Pfeile, an welcher Station ihr etwas verbessern, freischalten oder optimieren könnt. Hades 2 ist sehr freigiebig mit diesen Aufrüstungen und kommt euch nach jedem Fehlversuch mit einem oder zwei Vorteilen entgegen. Es geht immer vorwärts, und sei es nur mit kleinen Schritten, aber immerhin vorwärts.

Ohne Geduld kein Fortschritt

Der erste grundlegende Tipp, wenn man fünfmal hintereinander beim ersten Boss - Hekate - stirbt (was nicht ungewöhnlich ist): Bleibt dran und versucht es erneut. Lernt aus euren Fehlern, was Bewegungsabläufe und Positionierung im Raum angeht.

Schaltet neue Vorteile für Melinoe frei, sammelt innerhalb des Runs andere Upgrades und irgendwann habt ihr den Build gefunden, der Hekate zum Verhängnis wird. Der zweite Boss fiel dann auf Anhieb, der dritte fast… und so spinnt Hades 2 ein feines Netz der Progression, dem man sich irgendwann nicht mehr entziehen kann.

Arkana-Karten

Das Freischalten der Arkana-Karten funktioniert mit einem gesammelten Vorrat an Asche (die es unter anderem in den Leveln gibt). Sie fungieren als zusätzliche Verstärkungen.

Alle dieser Karten haben einen stärkenden Effekt für Melinoe, jeweils mit einem anderen Schwerpunkt. Von Magieaufladung bis zu verschiedensten Schadensbuffs ist hier vieles möglich. Als Objekt der Begierde, um das man sich zügig bemühen sollte, empfiehlt sich die Karte Die Ewigkeit, die uns dank Todesverachtung einmal pro Run vor dem sicheren Tod bewahrt. Fällt unsere Gesundheit auf 0, werden wir mit 40 % der Lebenspunkte und Magie wiederbelebt.

Vorher müsst ihr eine Karte aus der ersten und zweiten Reihe freischalten. Die Ewigkeit befindet sich hier an dieser Stelle (weshalb ihr mindestens eine damit verbundene Karte aktivieren müsst):

Zum Ausrüsten mehrerer Arkana-Karten müssen wir früher oder später den Arkanes-Wissen-Wert erhöhen, der neben Melinoes Porträt in der oberen rechten Ecke des Arkana-Menüs angezeigt wird.

Hierbei kommt Psyche zum Einsatz, eine weitere Ressource, erhältlich entweder in den Runs oder beim Elenden Trödler in der Wegkreuzung (wenn ihr ihn beim Kessel vorher als Händler freigeschaltet habt, siehe Profitversprechen). Tauscht bei ihm Knochen gegen Psyche oder schaltet die Tafel des Friedens bei den Werkzeugen frei (siehe unterhalb), um einsame Schatten zu rekrutieren, die euch ebenfalls mit großen Mengen Psyche belohnen.

Zügig die Werkzeuge freischalten

Nachdem die Zauberformel Nächtliches Handwerk in Hekates Kessel aktiviert wurde, könnt ihr die ersten Sammelwerkzeuge beim runden Siegel gegenüber von Skelemeos freischalten. Bedenkt, dass ihr pro Run nur eines dieser Werkzeuge mitnehmen könnt. Sie erfüllen alle einen bestimmten Zweck.

Mondsichel-Spitzhacke : Freischaltung erfordert 1x Asche. Ermöglicht das Gewinnen von Silber aus Erzvorkommen, die ihr in den Leveln findet.

: Freischaltung erfordert 1x Asche. Ermöglicht das Gewinnen von Silber aus Erzvorkommen, die ihr in den Leveln findet. Tafel des Friedens : Freischaltung erfordert 5x Psyche + 5x Silber. Ermöglicht das Besänftigen einsamer Schatten, was uns große Mengen an Psyche einbringt.

: Freischaltung erfordert 5x Psyche + 5x Silber. Ermöglicht das Besänftigen einsamer Schatten, was uns große Mengen an Psyche einbringt. Silberspaten : Freischaltung erfordert 10x Silber. Ermöglicht das Graben nach Geheimnisvoller Saat. Diese kann dann benutzt werden, um sie zu verschiedenen Pflanzenarten heranwachsen zu lassen.

: Freischaltung erfordert 10x Silber. Ermöglicht das Graben nach Geheimnisvoller Saat. Diese kann dann benutzt werden, um sie zu verschiedenen Pflanzenarten heranwachsen zu lassen. Angelrute: Freischaltung erfordert 1x Bronze + 2x Schicksalsgewebe. Ermöglicht das Fangen von Fischen, die dann gegen Knochen eingetauscht werden können.

Früher oder später werdet ihr alle dieser Tools freigeschaltet haben, aber für den Start kann man mit der Spitzhacke nichts falsch machen. Sie kostet nicht viel und erlaubt es, Silber aus Erzvorkommen zu gewinnen.

Da Silber nicht nur bei neuen Waffen, sondern auch zum Freischalten des Silberspatens und viele andere Dinge verwendet wird, brauchen wir ohnehin große Mengen davon. Je früher wir Zugriff auf das Material erhalten, desto besser.

Direkt im Anschluss solltet ihr die Tafel des Friedens holen. Genug Psyche und Silber zum Freischalten sollten nach einem oder zwei Durchgängen verfügbar sein. Mit der Tafel könnt ihr dann Geister zur Wegkreuzung locken und frühzeitig große Mengen an Psyche anhäufen.

Sammeln von Ressourcen in den ersten Runs

Nicht einmal Roguelite-Profis dürften in ihren ersten Versuchen einen beschwingten Bossmarathon hinlegen, sondern an ihre Grenzen stoßen. Aufgrund der vielen Arkana-Karten, Werkzeuge und Waffen, die freizuschalten unsere Aufgabe ist, kann es nicht schaden, die ersten Runs zum Sammeln von Ressourcen zu verwenden. Immerhin: Es geht immer voran, egal wie oft man auch scheitern mag.

Zum Einsatz kommen beispielsweise Knochen, um seltenere Ressourcen beim Elenden Trödler eintauschen zu können (z. B. Asche, Psyche und Schicksalsgewebe). Sein Laden kann durch die Zauberformel Profitversprechen am Kessel von Hekate für 10 Knochen aktiviert werden.

Die Ausstattung kann noch weiter verbessert werden, etwa mit der Zauberformel Olympische Schätze, um noch seltenere Komponenten wie Nektar eintauschen zu können. Nektar dient zur Verbesserung von Beziehungen und zum Freischalten von Andenken (siehe unterhalb).

Sprecht und interagiert mit den NPCs

Der kleine Frosch Frinos ist stets der erste Charakter, den ihr beim Wiederauferstehen nach dem Tod zu Gesicht bekommt. Interagiert mit ihm, er dient als eine Art Ventil (zumindest für Melinoe). Im späteren Spielverlauf können Verbündete rekrutiert werden, die uns einen zusätzlichen Schub verleihen und sogar Ressourcen beschaffen.

Ähnlich wie im Vorgänger könnt ihr in Hades 2 Beziehungen zum Pantheon und zu abtrünnigen Geistern pflegen. Das beginnt schon damit, dass man nach jedem Run, wenn man wieder in der Wegkreuzung landet, eine Reihe an Unterhaltungen führen kann. Ein paar zusätzliche Informationen und Tipps hier und da sind nicht zu verachten, zumal die Dialoge kompetent geschrieben sind und man so den Verlauf der Beziehungen eher nachvollziehen kann.

Es gibt eine spielinterne Möglichkeit zum Nachschauen, wie viele Herzen wir mit den Charakteren verdient haben. Vorher müssen wir aber das dritte Gebiet erreicht und die ersten beiden Bosse erledigt haben.

Zauberformeln am Kessel

Hierbei handelt es sich um spezielle Zauber in Hekates Kessel, die uns permanente Erweiterungen liefern. Schaltet sie schnellstmöglich frei, wofür verschiedene Zutaten erforderlich sind. Für den Anfang sollten wir die folgenden Formeln ins Visier nehmen:

Nächtliches Handwerk : Macht die Sammelwerkzeuge im Silberbecken verfügbar (neben Skelemeos). Diese können dann zum Sammeln von Silber, Psyche und weiteren Reagenzien verwendet werden.

: Macht die Sammelwerkzeuge im Silberbecken verfügbar (neben Skelemeos). Diese können dann zum Sammeln von Silber, Psyche und weiteren Reagenzien verwendet werden. Profitversprechen : Schaltet den Shop des Elenden Trödlers frei. Dort könnt ihr dann Knochen gegen Reagenzien eintauschen (Asche, Psyche, Schicksalsgewebe). Mit der Formel Olympische Schätze nimmt er exotischere Gegenstände wie Nektar in sein Angebot auf. Nektar kann an NPCs verschenkt werden.

: Schaltet den Shop des Elenden Trödlers frei. Dort könnt ihr dann Knochen gegen Reagenzien eintauschen (Asche, Psyche, Schicksalsgewebe). Mit der Formel Olympische Schätze nimmt er exotischere Gegenstände wie Nektar in sein Angebot auf. Nektar kann an NPCs verschenkt werden. Eingriff des Schicksals: Die Schicksalsliste wird freigeschaltet und bietet verschiedene Nebenquests bzw. Herausforderungen, die ihr erfüllen könnt, um z. B. Nektar, Knochen, Psyche oder Asche zu erhalten.

Folgt dem Spielverlauf weiter und immer neue Beschwörungen werden verfügbar. Wilder Lebensbrunnen etwa offenbart eine Lichtung im düsteren Erebos, um verlorene Gesundheit an einem Pool zu regenerieren. Im besten Fall ist das unser Lebensretter, zumindest aber eine kleine Verschnaufpause. Oh, und vergesst nicht, die kleine Katze in dem Raum zu streicheln.

Was sind die "richtigen" Gaben?

Die Göttergaben im Spiel rotieren nach dem Zufallsprinzip und erweitern z. B. eure Angriffe um neue Effekte. Erst erscheint der damit verbundene Gott samt flottem Spruch und anschließend könnt ihr eine der drei Gaben aktivieren. Diese können dann mit den Segnungen anderer Götter kombiniert werden und skalieren mit der Seltenheit.

Welche die "richtigen" Gaben sind, das lässt sich anfangs kaum festhalten und wird sich erst im Laufe der Zeit ergeben. Beginnt man gerade erst damit, die Abläufe und verschiedene Spielstile zu verinnerlichen, könnten sich die Vorlieben mit jedem Durchlauf ändern.

Probiert herum, wählt beim nächsten Mal andere Gaben und schaut, welche Kombinationen sich als besonders mächtig erweisen. Nach und nach erlangt man eine Routine und erkennt, was am besten funktioniert.

Die Schicksalsliste

Die Liste mit der langen Pergamentrolle besteht aus vielen beiläufigen Miniaufgaben. Diese lauten z. B. "5 Nektar verschenken", "Bezwinge den Hüter des Tartaros" oder "Rufe Moros erneut und sprich mit ihm". Es sind Aufgaben, die wir beim Spielen ohnehin irgendwann erledigen. Anschließend könnt ihr bei der Schicksalsliste eine Belohnung einfordern, etwa Nektar, Knochen, Psyche oder Asche.

Aufgrund der Beiläufigkeit dieses Systems empfiehlt es sich, die Schicksalsliste frühzeitig abrufbar zu machen. Die damit verbundenen Quests werden dann automatisch abgearbeitet, solange ihr die Bedingungen erfüllt.

Zum Freischalten der Schicksalsliste müsst ihr die Zauberformel Eingriff des Schicksals in Hekates Kessel brauen und darauf warten, dass euch Moros anspricht.

Nektar und Geschenke

Der gesammelte Nektar dient als Geschenk für die NPCs in der Welt, um ihre Beziehung zu Melinoe zu stärken. In der Wegkreuzung könnt ihr fast jedem Charakter einen Nektar schenken, wenn ihr vor ihm steht und die "Schenken"-Taste drückt (Tastatur: G, Controller: R2/RT).

Wollt ihr einen Nektar an Götter verschenken, müsst ihr besagte Taste neben ihrem Symbol drücken, bevor ihr eine ihrer Gaben akzeptiert. Sprecht sie nicht erst an, sonst verschwindet die Option mit dem Nektar und ihr müsst bis zur nächsten Begegnung mit der Gottheit warten.

Bei bestimmten Göttern und Händlern wie Arachne (der Spinne) haben wir weniger leichtes Spiel, wenn wir es auf ihre Andenken abgesehen haben, allein aufgrund der Tatsache, dass sie nur an speziellen Punkten oder im Verlauf der Hauptgeschichte erscheinen.

Haltet besonders nach Artemis, Hermes und der Urgottheit Chaos Ausschau und bereitet euch dahingehend vor, dass immer mindestens ein Nektar verfügbar ist, falls wir auf die Herrschaften treffen.

Glücklicherweise ist Nektar in Hades 2 nicht selten. Er kann beim Elenden Trödler gegen 30 Knochen eingetauscht werden. Nach jedem Durchlauf wird der Bestand beim Trödler aufgefüllt. Weiteren Nektar erhalten wir beim Durchqueren der Nektarsiegel während eines Runs (achtet auf das Symbol mit dem Fläschchen).

Andenken

Für gewöhnlich schenken uns Charaktere, denen wir einen Nektar geben, ein Andenken als Gegenleistung. Rüstet diese bei der Kiste gegenüber dem Waffenlager aus und verbessert ihren Rang, indem ihr sie einfach benutzt und Gegner erledigt.

Wem sollte man den ersten Nektar schenken? Nun, Dora (der Geist beim Eingang zur Wegkreuzung) beispielsweise bedankt sich mit der Geisterzwiebel, einem mächtigen Andenken. Dieses heilt euch beim Verlassen eines Gebiets komplett, aber pro Nacht nur bis zu einem Wert von 50 Lebenspunkten (auf Rang 1).

Hier werden die ausrüstbaren Andenken aufbewahrt.

Beispiel: Beim Verlassen eines Gebiets mit 75/100 Lebenspunkten heilt die Geisterzwiebel 25 Punkte. Verlasst ihr auch den nächsten Raum mit 75/100 Punkten, nachdem ihr erneut Schaden erlitten habt, werden weitere 25 Punkte verbraucht und das Andenken hat seinen Dienst in der laufenden Nacht getan. Die Heilwirkung der Geisterzwiebel kann auf 75 Punkte (Rang 2) und 100 Punkte (Rang 3) verbessert werden.

Gebt ihr Skelemeos einen Nektar, erhaltet ihr den Glückszahn. Dieser funktioniert ähnlich wie Die Ewigkeit, bietet eine Todesverteidigung und kann zusätzlich ausgerüstet werden. Zusammen mit der Karte kann Melinoe dann zweimal pro Nacht dem Tod von der Schippe springen.