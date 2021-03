ID@Xbox Showcase: 6 coole Indie-Spiele, auf die wir uns freuen - und noch eine Menge mehr!

Das war er also, Microsofts ID@Xbox Showcase. Jede Menge Indie-Spiele, die für die Xbox erscheinen, hat er uns präsentiert.

Und Microsoft hat nicht zu viel versprochen, es gab wirklich massenhaft Spiele zu sehen. Da sollte doch für jeden was dabei sein, oder nicht?

Ich, Judith und Melanie haben uns jeweils zwei coole Spiele herausgepickt. Also sechs von vielen, vielen mehr. Daher die Frage an euch: worauf freut ihr euch am meisten? Hier sind unsere Auserwählten:

Among Us Das (noch) fünfköpfige Entwicklerstudio feiert mit Among Us einen riesigen Erfolg. Auf einem Raumschiff gefangen, müssen vier bis zehn Spieler ums Überleben kämpfen, indem sie das Schiff mit kleinen Mini-Spielen am Laufen halten. Dabei nehmen einer oder mehrere Mitspieler die Rolle des Impostors ein. Dieser hat die Aufgabe, alle anderen Besatzungsmitglieder des Schiffes zu töten, ohne dabei entdeckt zu werden. Nach jedem Mord können sich die Mitspieler beraten und Spieler vom Schiff werfen, die ihnen besonders verdächtig vorkommen. Dass dabei eine Menge Verwirrung gestiftet, Lügen erzählt und in den Rücken gefallen wird, ist abzusehen. Die Nerven werden dabei schlimmer strapaziert als bei "Mensch ärgere dich nicht", ihr solltet also ein paar Snickers bereitlegen, bevor ihr euch mit euren treuen Trüppchen auf den Meuchelmord-Trip begebt. Among Us sorgt mit seinen kurzen, aber lustigen und nie gleichen Runden für viel Gesprächsstoff, hitzige Diskussionen und herzhafte Lacher auf geselligen Spieleabenden. Und das bald auch auf der Xbox. (Melanie) Wie konnte ich dir nur vertrauen? Ein geschickter Impostor lässt euch glauben, er gehöre zu den Guten.

Twelve Minutes Stell dir vor, du willst einen romantischen Abend mit deiner Frau verbringen und plötzlich stürmt ein Polizist in dein Haus und schlägt dich und deine Frau zu Tode, weil sie angeblich für den Tod ihres Vaters verantwortlich sei. Genau dieses Szenario durchlebt der Protagonist aus Twelve Minutes in einer Zeitschleife. Er erlebt die letzten zwölf Minuten seines Lebens immer wieder und muss nun versuchen, das Wissen aus den vorherigen Loops zu nutzen, um aus diesem Alptraum auszubrechen. Den grausamen Terror erlebt ihr aus der Vogelperspektive und könnt interaktiv durch die Click-and-Drag-Benutzeroberfläche Einfluss auf das Geschehen nehmen und Stück für Stück herausfinden, welche Wahrheit hinter den Beschuldigungen des Polizisten stecken. Die Figuren werden dabei von einigen bekannten Schauspielern vertont, darunter Daisy Ridley, James McAvoy und William Dafoe. Entwickler Luis Antonio und Publisher Annapurna Interactive beschreiben den Thriller als interaktive Erzählung, die die traumähnlichen Spannung von "The Shining" mit dem klaustrophobischen Gefühl von "Das Fenster zum Hof" und der fragmentierten Struktur von "Memento" verbindet. (Melanie) Nur zwölf Minuten, bis du wieder vor deiner Leiche stehst… Was wirst du diesmal tun?

Astria Ascending Bei Astaria Ascending handelt es sich um ein JRPG, wie wir es von den Klassikern kennen: Farbenfrohe Anime-Optik, gespickt mit rundenbasierten Kämpfen. Das klingt ein wenig wie das gute, alte Final Fantasy von damals und passend dazu arbeiten Kazushige Nojima als Autor und Hitoshi Sakimoto als Komponist an Astaria Ascending, beide bekannt für verschiedene Titel des Final-Fantasy-Franchise. Aber genug der Rahmung, was ist mit dem Spiel selbst? Darin wartet eine klassische Fantasy-Geschichte auf euch: Mit einer Gruppe von Halbgöttern versucht ihr, das Schicksal der Welt zum Guten zu lenken und erlebt neben der Haupthandlung jede Menge kleine Einzelgeschichten über eure bunte Truppe. Neben den taktischen Rundenkämpfen in Haupt- und Nebenquests gibt es außerdem auch ein paar kleine Minispiele. Wie die aussehen werden, erfahrt ihr aber dann wohl erst, sobald ihr in die Welt von Astria Ascending reisen könnt. Im fertigen Spiel sollen dann fünf verschiedene Städte zum Erkunden, zahlreiche Dungeons und mehr als 30 Stunden Gameplay auf euch warten. Das JRPG kommt noch dieses Jahr auf die Xbox Series X/S, die Xbox One und in den Game Pass (Judith). Farbenfrohe Anime-Optik.

Moonglow Bay Ihr könnt 2021 nicht in den wohlverdienten Erholungsurlaub fahren? Wie schon Animal Crossing, Stardew Valley und Co. bietet euch dieses Jahr auch Moonglow Bay die nötige virtuelle Erholung beim Angeln. In diesem entspannenden RPG geht ihr zum Fischen an den ostkanadischen Strand in den 1980ern und das Ganze in einem putzigen Voxel-Stil. Aber lasst euch nicht von der einfachen Optik täuschen: Ähnlich wie bei Stardew Valley gibt es auch in Moonglow Bay emotionale Handlungsstränge. Darin müsst ihr nämlich als Angel-Amateur den letzten Wunsch eurer großen Liebe erfüllen, das klingt schon einmal nach einer gefühlvollen Rahmenhandlung. Nach und nach lernt ihr im Spiel immer mehr über das Fischen, wie ihr die richtigen Köder auswerft und welche Tiere es zu entdecken gibt - immer mit dem Notizbuch im Anschlag, denn die Fische wollen nicht nur gefangen, sondern auch dokumentiert werden. Diese ruhige Mischung aus Entspannung, Tierwelt und Trauerverarbeitung vom Indie-Studio Bunnyhug gibt es noch dieses Jahr für die Konsole. (Judith)

Art of Rally Kann Rally Kunst sein? Zumindest sieht dieses Spiel hier anders aus als die meisten anderen Spiele, die sich mit diesem Rennsport befassen. Aus einer Verfolgerperspektive lenkt ihr euren Wagen über die optisch simpel, aber doch hübsch gestalteten Rennstrecken. Und dabei geht es wirklich um die Kunst des Fahrens, während ihr euch auf der Jagd nach neuen Bestzeiten für die Bestenliste befindet oder die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen erfüllt. Über 60 Etappen erwarten euch, ebenso mehr als 50 Rennwagen aus 60ern bis 80ern. Und das Spiel mag zwar anhand seiner niedlichen Optik nicht den Eindruck erwecken, aber es setzt auf ein authentisches Handling mit allen möglichen Rallyefahrertricks, um euch schnell um die Kurven zu bringen. Auf Steam kommt das bereits seit letztem Jahr sehr gut an. (Benjamin) Farbenfroh und irgendwie niedlich.

Exo One Was würdet ihr machen, wenn ihr außerirdische Signale empfangt, die Baupläne für ein fremdartiges Raumschiff enthalten? Skeptisch sein? Nein, bauen natürlich! So geschieht es in Exo One und mit besagtem Raumschiff, das den gleichen Namen wie das Spiel trägt, begebt ihr euch auf eine Erkundungsreise durch das Universum. Ihr gleitet beziehungsweise fliegt über zahlreiche fremde Planeten, genießt dem Ausblick und lauscht dem E-Gitarren-Soundtrack. Klingt nach einer entspannten Sache. Einfach ein bisschen durchs Weltall fliegen und den Ausblick genießen. Wobei, Schwarze Löcher gibt's anscheinend auch, also doch nicht Entspannung pur? Abwarten. Äußerst interessant sieht es auf jeden Fall aus. (Benjamin) Fremde Welten entdecken mit Exo One.